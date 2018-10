Geschreven op 5-10-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Green Deal

Staatssecretaris Stientje Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 4 oktober 2018 met 40 partijen een Green Deal gesloten om autodelen te bevorderen.

Het gaat om gemeenten, provincies, leasebedrijven, deelauto-aanbieders, stichting Natuur en Milieu en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

De Green Deal Autodelen II is een vervolg op de eerdere Green Deal Autodelen I en heeft als doel 100.000 deelauto’s en 700.000 gebruikers van deelauto’s in 2021. Op dit moment zijn er zo’n 41.000 deelauto’s.

In de Green Deal Autodelen II participeren de ministeries van IenW en EZK, de gemeenten Arnhem, Delft, Den Haag, ‘s Hertogenbosch, Rotterdam, Utrecht en Zwolle, de provincie Drenthe, RMO-gemeenten Noord-Limburg, GNMI en aanbieders van autodelen: Amber, Buurauto, Snappcar, Greenwheels, Goodmoovs, Emodz, Juuve, KAV Autoverhuur, ConnectCar, MobielRijden.Software, POP-UP-CAR, PrivateShare, StudentCar, Witkar, MyWheels, Multilease, OnzeAuto, Sixt, Stapp.in, Terberg Leasing, WeGo en verder de organisaties Advier, BOVAG, NEPROM, stichting Natuur en Milieu, Sweco, Vereniging voor Gedeeld Autogebruik en Vlaams Netwerk Autodelen Autodelen.net.

Van Veldhoven: “Een eigen auto voor de deur klinkt zo vanzelfsprekend. Maar auto’s staan gemiddeld 23 van de 24 uur stil. Door een auto te delen staat deze minder lang geparkeerd. Dat scheelt ruimte en de kosten van een parkeervergunning. Bovendien blijkt dat autodelers hun auto bewuster gebruiken, en daarom een stuk minder CO2uitstoten”. Onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving laat zien dat autodelers 8 tot 13% minder CO2uitstoten.

De Green Deal Autodelen II bestaat uit verschillende initiatieven. In Utrecht gaat de gemeente autodelers belonen door parkeerplekken op te heffen. Bewoners kunnen dan kiezen wat ze daarvoor in de plaats willen; bijvoorbeeld groen of een speeltuin. Gemeenten stellen ook cadeaukaarten beschikbaar, om deelauto’s gratis uit te proberen.

Als je je rijbewijs haalt, krijg je straks direct informatie mee over de mogelijkheden van autodelen. Daarnaast gaan autodeelbedrijven met elkaar samenwerken om kennis te delen en een landelijk netwerk voor autodelen mogelijk te maken.

Het wordt nog een hele klus om de doelstelling te halen. Uit een onderzoek onder het Wat vindt Nederland-panel blijkt dat er weinig animo is om een auto te delen. Slechts 15% van de ruim 1600 deelnemers aan het onderzoek ziet het zitten om hun auto te delen met anderen. Een grote meerderheid (80%) moet er niet aan denken.

