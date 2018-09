Geschreven op 9-9-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Goed Doel

Op 9 september 2018 is de 21ste editie van de Ride for the Roses, deze editie vindt plaats in en rond de gemeente Haarlemmermeer.

Dit bijzondere wielerevenement heeft een pelotonstocht van 100 kilometer en drie toertochten van 25, 50 en 80 kilometer. Dit evenement is inmiddels een begrip in Nederland.

De Ride for the Roses is een fietstocht in de strijd tegen kanker waaraan iedereen kan meedoen en met voor iedere deelnemer aan de finish een roos. De roos staat symbool voor een morgen voor iedereen.

Samen met zo’n 10.000 fietsliefhebbers op een sportieve, gezonde en plezierige manier bezig zijn en tegelijkertijd strijden tegen kanker door geld in te zamelen voor KWF Kankerbestrijding. De Ride is voor iedereen!

Jong en oud, getrainde en minder actieve fietsers; iedereen kan deelnemen aan de Ride for the Roses. Je kunt individueel deelnemen aan een van de vier routes, maar denk ook eens aan een vrienden-, bedrijfs- of gezinsuitje. Een lang lint van duizenden deelnemers die samen op de fiets stappen met hetzelfde doel: zo veel mogelijk geld inzamelen voor de strijd tegen kanker.

De 100 km is een unieke beleving voor ervaren, getrainde fietsers. Je ervaart het heuse Tour-gevoel met het grootste peloton van de wereld fiets je over een volledig afgezet parcours. De toertochten voeren langs de mooiste plekjes en worden in eigen tempo afgelegd.

Om extra geld in te zamelen worden op weg naar 9 september verschillende side-events en uiteenlopende activiteiten georganiseerd in actie voor de Ride for the Roses.

Naar schatting vijfduizend deelnemers zijn vandaag op de fiets gestapt voor de 21e Ride for the Roses, een tocht om geld in te zamelen voor de strijd tegen kanker. Het doel is dit jaar onderzoek naar hersenkanker. De opbrengst van Ride for the Roses gaat traditioneel naar KWF Kankerbestrijding. Vorig jaar bedroeg deze 675.000 euro. In twintig jaar tijd is ongeveer 15 miljoen euro bij elkaar gefietst. Zondagmiddag wordt de opbrengst van deze editie bekendgemaakt.