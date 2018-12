McDonald’s onthulde onlangs ’s werelds eerste én enige elektrische auto speciaal ontworpen voor de McDrive.

De e-Golf McDrive Edition is uitgerust met bijzondere features voor de ultieme McDrive experience, zoals een innovatief Ambience Control System, een Electric Heating Compartment, Cupholder Cooling System en speciale, klikbare eettafeltjes waar je McDonald’s favorieten precies op maat in passen.

De one-of-a-kind Volkswagen e-Golf McDrive Edition wordt geveild op het Ronald McDonald Kinderfonds Gala en de opbrengst van deze unieke concept car zal ten goede komen aan het Ronald McDonald Kinderfonds.

Samen met Volkswagen heeft McDonald’s nagedacht hoe de ideale auto uitgerust zou zijn en eruit zou zien om optimaal te kunnen genieten van de McDrive. Het resultaat: de Volkswagen e-Golf McDrive Edition.

Met het innovatieve Ambience Control System kun je de ideale mood creëren door het uitgebreide aanbod van muziek en sfeerverlichting. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor sfeergeluiden van het McDonald’s restaurant of juist rustige natuurgeluiden ervaren. Het Electric Heating Compartment houdt je McDonald’s favorieten heerlijk warm en het Cupholder Cooling System je drankjes perfect koud. Daarnaast zorgen de speciale, klikbare McDrive eettafeltjes voor optimaal eetcomfort, waar een burger, Franse Frietjes en fritessaus precies op maat in passen. Het interieur is gebaseerd op McDonald’s Wood&Stone concept, een van de gevoerde interieurconcepten dat in vele restaurants terugkomt. Het exterieur is in het iconische McDonald’s groen-geel.

McDonald’s en Volkswagen hebben deze unieke, special edition auto aangeboden aan het Ronald McDonald Kinderfonds, om als topkavel te veilen op het Ronald McDonald Kinderfonds Gala. Daar zal de auto worden geveild aan de hoogste bieder en de opbrengst zal ten goede komen aan het Ronald McDonald Kinderfonds.

