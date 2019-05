Gezondheid Geschreven op 20-5-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Educatie

De nieuwe overheidswebsite Waar Zit Wat In moet juiste informatie bieden over chemische stoffen in producten. Daarmee biedt het internetportaal tegenwicht aan uiteenlopende informatie die daarover online te vinden is.

De site is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en VeiligheidNL en biedt “wetenschappelijke inzichten om geruchten over producten uit de wereld te helpen”.

De site moet mensen bewuster maken van producten die ze gebruiken. Zo zijn op Waar Zit Wat In ook tips en adviezen te vinden over de omgang met de chemische stoffen in producten.

In veel consumentenproducten zitten chemische stoffen. In dagcrème bijvoorbeeld zodat het langer goed blijft. In kaplaarzen om ze soepel te houden. En in koekenpannen om aanbakken te voorkomen. Chemische stoffen maken ons leven makkelijker, maar kunnen soms ook schadelijk zijn voor de gezondheid. Dus moet je er goed, veilig en gezond mee omgaan. Waar Zit Wat In helpt daarbij.

Waar Zit Wat In is een onafhankelijke informatiebron waar je terecht kunt als je meer wilt weten over chemische stoffen in consumentenproducten. Want als je weet waar wat in zit, kun je zelf een keuze maken bij het kopen en gebruiken van alledaagse producten.

Thuis kom je in aanraking met allerlei chemische stoffen. Zo zitten er bijvoorbeeld chemische stoffen in wasmiddel, allesreiniger en gootsteenontstopper. In shampoo, mascara, lijm, verf en toner. Maar ook in speelgoed, meubels, vloerbedekking en kleding. Daar sta je niet altijd bij stil. Met Waar Zit Wat In weet je als consument welke chemische stoffen in de producten zitten die je koopt en dagelijks gebruikt. Je kunt dan zelf een keuze maken in de aankoop van alledaagse consumentenproducten. Mist u een product? De website wordt de komende jaren uitgebreid met meer producten en chemische stoffen.

Chemische stoffen worden gebruikt om ons leven makkelijker te maken. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat onze dagcrème een jaar lang goed blijft, dat het behang afwasbaar is, dat de badkamer blinkend fris wordt, dat kaplaarzen soepel blijven en dat ons haar lekker ruikt na het wassen. Chemische stoffen zijn normaal gesproken niet gevaarlijk, maar je moet er wel goed mee omgaan. Bekijk daarom altijd de verpakking van de producten die je gebruikt en lees de etiketten. Daar staat op hoe je een product veilig gebruikt.

Producten moeten veilig zijn voor consumenten. Daarom zijn er regels vastgelegd in de Warenwet. Voor sommige producten zijn extra regels gemaakt door de Nederlandse overheid en/of de Europese Unie. Bijvoorbeeld voor speelgoed, persoonlijke verzorgingsproducten en elektronica.

