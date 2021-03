Geschreven op 11-3-2021 - Erik van Erne. Geplaatst in Gezondheid

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) heeft onderzocht hoe fietsen en lopen de gezondheid beïnvloeden én andersom. Uit het resultaat blijkt dat mensen die meer gaan lopen, afvallen.

Als mensen minder gaan lopen, dan leidt dat juist tot een gewichtstoename. Mensen die meer gaan fietsen voelen zich daardoor gezonder. Voor mensen die meer gaan lopen, geldt dat niet.

Onder mensen die lijden aan obesitas (BMI hoger dan 30 kg/m2), blijkt meer fietsen of lopen niet bij te dragen aan een verandering in gewicht. Mogelijk spelen andere factoren, zoals sporten of voeding, hierbij een rol, zo concludeert het KiM in het onderzoek Het verband tussen gezondheid en actief reizen (PDF).

Landelijk stijgt het aantal mensen met een toenemend gewicht al jaren. Uit het onderzoek blijkt dat mensen die zwaarder worden, minder gaan fietsen. Als bijvoorbeeld iemand van 1.80 meter 3 kilo aankomt, zal hij per jaar bijna 45 kilometer minder gaan fietsen. Maar kijken we naar het totale fietsgebruik, dan stijgt de afgelegde afstand per fiets wel. Dat komt vooral door de opkomst van de elektrische fiets. Een verlaging van de gemiddelde BMI, bijvoorbeeld door de inzet op gezonde voeding en meer sport en beweging, kan het fietsgebruik daarentegen positief beïnvloeden.

Naarmate Nederlanders meer afstand afleggen met de fiets, stijgt de ervaren gezondheid. Het omgekeerde geldt ook, dus een afname in afgelegde fietsafstand leidt tot een minder gezond gevoel. Het reizen met de elektrische fiets of te voet blijkt geen effect te hebben op de ervaren gezondheid. Ook voor mensen met obesitas geldt dat ze zich gezonder voelen als ze meer fietsen.

In het onderzoek heeft het KiM de gezondheid benaderd via de Body Mass Index (BMI) en de ervaren gezondheid. Internationale literatuur laat zien dat fietsen en lopen over het algemeen ook positieve effecten hebben op andere aspecten van de gezondheid, zoals de subjectieve gezondheid, ziektelast en levensverwachting.

