Het duurt nog héél even voor het zover is, maar eind augustus opent de eerste gezonde fastfood trekmuur van Nederland in de Kinkerstraat in Amsterdam: de Health Food Wall.

Het idee is bij oprichtster Anouk Snelders, diëtiste en vegetarische chef, om naast alle ongezonde, snelle en goedkope eetopties ook een gezonde, snelle én goedkope variant te bieden. “Waarom moet fastfood altijd ongezond zijn?”, dacht ze.

De trekmuur wordt, zoals de naam al zegt, een heuse snackmuur à la Febo die je zelf na betaling kan openen. In plaats van kaas-soufflees, kroket-ten en hamburgers, ligt de trekmuur van Health Food Wall straks vol met gezonde, vegetarische maaltijden. Je kan kiezen uit een aantal warme maaltijden en twee salades. Uiteenlopend van een bietenburger op quinoabrood, een heerlijke curry kikkererwten met couscous, gekruide zoete aardappel, tahini en limoen dressingcurry of een salade van aardbei, watermeloen, feta en huis-gemaakte hartige granola en nog veel meer lekkers en gezonds.

Alle maaltijden bij Health Food Wall zijn vegetarisch en meestal ook glutenvrij en veganistisch. “Om alle gerechten toch betaalbaar te maken voor iedereen kosten ze tussen de zeven en negen euro,” vertelt Anouk aan Bedrock.

Hoe alle salades in de trekmuur vers blijven? Het trekmuur-systeem is een stuk moderner dan de algemeen bekende. Er zit een speciale luchtfiltering en LED-verlichting in én de muur wordt 24/7 gekoeld. Als je (contactloos) betaalt en het bakje opent om je maaltijd eruit te halen, dan gaat de verlichting automatisch uit. De verpakkingen zijn van bio-afbreekbaar materiaal.

Naast de trekmuur zelf, wordt de nieuwe gezonde fastfoodhotspot ook een lunchroom. Mocht je even willen werken op je laptop, een gezonde hap willen eten en een koffie bestellen, dan ben je hier na de zomer aan het goede adres. De meeste producten worden seizoensgebonden ingekocht én zijn biologisch.