Geschreven op 13-1-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Evenementen

Tijdens de After Fuik Clean-up is zaterdag naar schatting ongeveer duizend kilo afval uit het water gehaald. Dat is vergelijkbaar met het resultaat van de schoonmaakactie van vorig jaar, alleen is er dit jaar in verhouding meer glas opgedoken en minder plastic.

Fuikdag is een groot jaarlijks feest op het water in de Fuikbaai op Curaçao. Het feest valt niet onder één officiële organisatie en is daarom moeilijk te reguleren. De kustwacht is verantwoordelijk voor veiligheid op het water, maar niemand is verantwoordelijk voor afval dat wordt achtergelaten in zee. Het opruimen wordt gedaan door vrijwilligers.

Volgens de coördinator van de clean-up, Hans Pleij, hebben de 79 duikers vooral veel flessen, blikjes, luchtbedjes en strandballen uit de Fuikbaai gehaald. Dat er meer glas is gevonden en minder plastic, ziet hij als een overwegend positieve ontwikkeling. “Voorop staat dat er nog steeds te veel afval achterblijft, maar glas kan in de natuur niet zo veel schade toebrengen als plastic”, legt Pleij uit.

Daarbij maakt hij meteen de kanttekening dat er van één grote organisatie – die hij niet met naam wil noemen maar waarvan bekend is dat het om Cabana Beach gaat – een heleboel plastic strandballen zijn gevonden. “Grotendeels zijn deze in de mangroves terechtgekomen, maar er lagen er ook een hoop op de bodem. Die hebben onze duikers voor de gelegenheid maar als vuilniszak gebruikt.”

Pleij organiseert al acht jaar de clean-ups onder water. Hij wil graag met de organisatie in gesprek om hen bewust te maken van de gevolgen die zo’n ogenschijnlijk leuke marketingactie kan hebben voor de natuur.

Alle bezoekers van Fuikdag moeten volgend jaar beter letten op het gebruik van plastic. Parlementariër Giselle McWilliam werkt namelijk aan een wetswijziging om het gebruik van single use plastic op Curaçao te verbieden. Momenteel legt zij de laatste hand aan het wetsontwerp dat zij in maart wil voorleggen aan het parlement. De wet zou nog voor het einde van 2019 van kracht moeten gaan.

Veel grote charters en partyboats, zoals Nachtwerk, BlueFinn en Miss Ann, maakten dit jaar al geen gebruik meer van wegwerpbekers, maar van harde cups die feestvierders konden hergebruiken. De eigenaar van HFTG, Alain Voigt, wil zijn passagiers daar volgend jaar ook in gaan faciliteren. Dit jaar had hij ze nog verzocht om zelf een herbruikbare beker mee te nemen.

Ook bij BlueFinn Charters waren de passagiers op het hart gedrukt om zo min mogelijk afval achter te laten. “Aangezien we zelf geen afval produceren is dat alles dat wij kunnen doen”, aldus office captain Stijn Stroeve. BlueFinn heeft voor volgend jaar geen grote veranderingen in petto. “Wel denken we erover om onze gasten netjes mee te geven, waarin ze tijdens het feest afval kunnen verzamelen.”

Voigt zinspeelt daarnaast op een borg-systeem om ervoor te zorgen dat alle passagiers hun opblaasartikelen weer meenemen. “Want er bleven dit jaar weer honderden ‘floaties’ achter in de baai.”