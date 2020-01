Geschreven op 3-1-2020 - Erik van Erne. Geplaatst in Evenementen

Tilburg gaat langzaam maar zeker in stappen statiegeld invoeren voor duurzame herbruikbare bekers bij alle evenementen in de stad.

Dit jaar worden duurzame bekers verplicht voor alle afgesloten evenementen, feesten dus met een hek eromheen zoals het Tilburg Zingt en het Festival van het levenslied.

De gemeenteraad nam in juli vorig jaar een motie aan om in 2020 bij grote evenementen tenminste voor bekers en glazen een statiegeldsysteem verplicht te stellen. Vanaf 2025 zou dat voor alle evenementen het geval moeten zijn.

Dat eerste blijkt echter nog niet haalbaar, zo blijkt uit een brief van wethouder Dols (CDA, Evenementen) aan de gemeenteraad. Organisatoren van grote evenementen vonden dat ze te weinig tijd hadden (vooral voor carnaval). Ze hikten op tegen de hoge kosten, bleken niet overtuigd dat het tot minder afval leidt en drongen aan op maatwerk.

Afgesloten evenementen haan vanaf dit jaar wel met duurzame bekers werken: hardcups met een statiegeldsysteem of glas. Tilburg telt tientallen van zulke festiviteiten, variërend van Udenhout onder Zeil en Waogeslouwe tot Draaimolen en Oktoberfest. ,,Als er een hek omheen staat werkt dat veel makkelijker dan bij wanneer je met allerlei verschillende horeca-partijen afspraken moet maken”, zegt een woordvoerster. Open evenementen zijn bij voorbeeld de Tilburgse Kermis, Kaapstad of Readhead Days.

Voor andere evenementen zijn dit jaar al wel biologisch afbreekbare bekers, gecoate kartonnen exemplaren of glas verplicht. Als organisatoren goede redenen aanvoeren waarom ze niet aan die eis kunnen voldoen, wordt bezien wat wél haalbaar is. Dols brengt begin volgend jaar met vertegenwoordigers van horeca en evenementen een bezoek aan bij voorbeeld Gent of Leiden. Daar is al ervaring opgedaan met hardcups met statiegeld.

Wat kunnen we toch ongelofelijk moeilijk doen in Nederland. De aanpak van afval en zwerfafval bij evenementen is in feite makkelijk: duurzame herbruikbare bekers met statiegeld verplichten. Dat is het. Wethouders zijn te bang dat de horeca in opstand komt. Onzin. Get is in talloze gemeenten bewezen dat het kan en dat het uiteindelijk geen problemen oplevert en dat bezoekers van evenementen er alleen maar blij mee zijn. Dus waarom moet het in Tilburg weer stapsgewijs oever een periode van maar liefst vijf jaar. Vijf jaar lang nog veel overlast van afval bij evenementen. Triest.

Zie ook: PvdA Tilburg Wil Hard Plastic Bekers Met Statiegeld op Tilburgse Kermis: Minder Afval