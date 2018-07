Geschreven op 23-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Evenementen

De stad Tienen in België kocht herbruikbare bekers aan als alternatief voor de wegwerpbekers die nu gebruikt worden tijdens evenementen. De Heldenbar op Heldenland krijgt de primeur.

Tienen is één van de steden die actief inzet op de duurzaamheidsdoelstellingen of SDG’s. In dit kader wordt er waar mogelijk steeds gezocht naar duurzame opties. Daarom kocht de stad herbruikbare bekers aan, 500 bierglazen en 470 frisdrankglazen. Dit duurzame alternatief voor wegwerpbekers is gemaakt van polycarbonaat.

De glazen zijn perfect stapelbaar, aangenaam om uit te drinken en quasi niet te onderscheiden van een normaal glas. Natuurlijk zijn ze ook recycleerbaar en werden ze voorzien van het logo van de stad.

Met deze herbruikbare bekers wordt er per 200 geserveerde drankjes maar liefst 1 kilogram afval vermeden. In een eerste fase zullen de bekers gebruikt worden in de Heldenbar, de zomerse pop-upbar op Heldenland die uitgebaat wordt door Tiense verenigingen.

Vanaf dan zullen de bekers ingezet worden door de stadsdiensten tijdens kleinschalige evenementen.

