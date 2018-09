Geschreven op 5-9-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Evenementen

Het gebruik van plastic wegwerpartikelen past steeds minder binnen een samenleving die op duurzaamheid en circulariteit gericht is.

Zowel op Europees als landelijk niveau worden al plannen gemaakt om het gebruik van (wegwerp)plastic aan te pakken.

Plastic Promise is een landelijke campagne die wil laten zien dat de dynamische en innovatieve evenementenindustrie ook op het gebied van verantwoordelijk plasticgebruik een pionier is.

Door op een bewuste manier met het gebruik van plastic om te gaan, inspireren worden andere sectoren geïnspireerd om hetzelfde te doen.

Tegelijkertijd brengen we bewustwording teweeg onder de miljoenenen mensen die elk jaar events bezoeken. Mensen die we kunnen inspireren om ook na hun bezoek bewuste keuzes te maken wat betreft het gebruik van plastic.

Met Plastic Promise gaan koplopers in de evenementenindustrie de uitdaging aan om het gebruik van plastic wegwerpartikelen te reduceren en een positieve impact op onze leefwereld te hebben. Om daarin flinke stappen te kunnen zetten, is een samenwerking in de gehele keten van essentieel belang.

Het gebruik van plastic wegwerpartikelen op festivals en events in Nederland is nu nog vaker regel dan uitzondering. Dat kan beter. Daarom streven we ernaar dat binnen 3 jaar minimaal 50% van alle plastic wegwerpartikelen (zoals bekers, borden, bestek en rietjes) door herbruikbare producten is vervangen of hoogwaardig gerecycled wordt.

De Plastic Promise-campagne wordt op 17 oktober met een programma op ADE Green gelanceerd. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven maakt de samenwerking met eerste koplopers officieel bekend, waarna andere bedrijven in de evenementenindustrie kunnen aansluiten door hun ‘promise’ in te sturen via Plastic Promise. Plastic Promise is een initiatief van de Green Deal Afvalvrije Festivals

Mooi initiatief. Het zoveelste in de evenementenbranche. Ben reuze benieuwd. Ik ijver al meer dan 20 jaar om wegwerpplastic bij evenementen te vervangen door herbruikbaar plastic. Steevast zijn het de koplopers in evenementenland die dit tegenwerken. Daar hebben ze allerlei ver gezochte en onjuiste argumenten voor. Laten we hopen dat er via de campagne Plastic Promise nu eens echt stappen worden gezet richting afvalvrije evenementen in Nederland. Dat dat kan is allang bewezen op talloze festivals in Duitsland, België en Nederland. Gewoon beginnen met herbruikbare bekers te gebruiken met statiegeld. Dat is de eerste en belangrijkste stap die moet worden gezet.

