25-10-2019 - Erik van Erne.

Mooie actie van het Metal festival Into The Grave. De opbrengst van herbruikbare bekers wordt gedoneerd aan de Plastic Soup Foundation.

Metal festival Into The Grave: “We houden niet van wegwerpplastic. Je gebruikt het maar één keer en het zorgt voor heel veel rotzooi. Zooi waar we niet meer mee kunnen en wat uiteindelijk in het milieu belandt.

Om die reden hebben we al een paar jaar harcups in gebruik. Dit kost iets meer maar het is veel duurzamer.

Hoe werkt dit op Into The Grave? Bij je eerste drankje betaal je een munt extra voor de beker die je gebruikt. Deze beker gooi je vervolgens niet op de grond maar houd je bij je. Op het moment dat je een nieuw drankje gaat halen lever je de beker in en krijg je een nieuwe gevulde beker terug. Vrij simpel systeem toch?

Voor de beker betaal je 2,80 euro. Hiermee voorkom je dus dat het plastic in het milieu komt. Deze beker koop je en kun je dus ook mee naar huis nemen. We zorgen elk jaar voor bekers met het logo en line-up erop. Een mooie beker voor de verzamelaars dus. Heb je geen interesse in de beker, dan kun je hem in een daarvoor bestemde bak gooien. De waarde van je beker doneren wij dan aan het goede doel Plastic Soup Foundation.

Er worden ook geen kartonnen biertray’s uitgegeven tijdens Into The Grave. Je kunt een plastic tray, die je meerdere keren kunt gebruiken, aanschaffen voor 1 munt. Deze biertrays worden gemaakt van kapotte of afgeschreven hardcups. Zeer duurzaam dus.

Wil je volgend jaar terug komen dan kun je de beker ook inwisselen tegen een kortingscode. Met deze code ontvang je 3 euro korting op je early bird ticket voor volgend jaar. Deze code is een week geldig.

