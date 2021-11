Geschreven op 7-11-2021 - Erik van Erne. Geplaatst in Evenementen

Sinds november mogen er in Leuven op evenementen geen plastic wegwerpbekers meer gebruikt worden.

Het liefst wil het stadsbestuur dat organisatoren enkel nog glas gebruiken, maar ook herbruikbare, plastic bekers zijn toegelaten. Om de vrijetijdssector te helpen heeft de stad 160.000 herbruikbare bekers aangekocht.

Wegwerpbekers zijn verboden op evenementen in Leuven. Organiseer je een evenement in Leuven? Dan kan je gratis herbruikbare bekers lenen bij de stad. Je betaalt alleen de reiniging van de bekers achteraf en verloren of vernielde bekers.

De stad Leuven sloot een overeenkomst met de firma Festicup. Via de stad kan je bij Festicup gratis herbruikbare bekers voor bier, frisdrank en wijn lenen. De herbruikbare bekers zitten in afgesloten dozen. Elke geopende doos telt als gebruikt, omdat alle bekers in die doos nadien afgewassen moeten worden.

