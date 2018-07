Geschreven op 24-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Evenementen

Grolsch gaat voor het biermerk Kornuit starten met het gebruik van circulaire drinkbekers op festivals. Het gaat om een pilot bij 8 à 10 evenementen dit seizoen.

De organisatoren van de festivals krijgen pakket aangeboden van bekers, logistiek, reiniging en opslag. De bierbrouwer wil hiermee een bijdrage leveren aan het verder reduceren van de hoeveelheid plastic afval en aan een schoner festivalterrein.

Grolsch wil in 2020 al haar festivals voorzien van circulaire drinkbekers.

De Europese Unie heeft een verbod voorgesteld om het gebruik van single-use plastics verder te reduceren en ook het kabinet wil het gebruik van plastic wegwerpartikelen in Nederland verder beperken. 99% van de plastic bekers wordt momenteel niet gerecycled, terwijl 71% van de festivalbezoekers duurzaamheid belangrijk vindt.

De pilot met de circulaire drinkbekers voor Kornuit is afgelopen weekend bij het Liquicity Festival in recreatiepark Geestmerambacht te Noord-Scharwoude gestart. De wegwerpbekers worden daarbij vervangen door hardcup bekers – gemaakt van polypropyleen – met een statiegeldsysteem. De pilot is vooral bedoeld om ervaringen op te doen.

Liquicity Festival will finally have a re-usable hardcup deposit system at the bars! Better for the environment and no more disposable plastic on the festival grounds. The system is simple: The first time you buy a drink you pay 0,5LIQ extra as a deposit on the cup or bottle. When you buy a new drink, you simply swap your dirty cup for a clean cup. When you leave the festival you can hand in your ‘final’ cup or bottle at the camping shop. In return you will get back 0,5LIQ on your card, or even better: a limited edition Liquicity Festival cup to take home!

Pieter van Cosburgh, nationaal accountmanager Events bij Grolsch: ‘Duurzaamheid vinden we belangrijk. We dagen onszelf daarbij uit en durven te experimenteren. Onlangs hebben we een nieuwe krat voor Kornuit op de markt gebracht, gemaakt van 100% plastic consumenten afval. Maar we kijken verder dan alleen onze eigen producten. We kijken ook naar de samenwerking met onze festivalpartners. Verduurzaming van festivals past dan ook goed bij het merk Kornuit.’

Koert van ’t Hof, Corporate Affairs director Grolsch: ‘Duurzaam en verantwoord ondernemen is niet meer weg te denken uit onze dagelijkse manier van werken. Via de meest uiteenlopende projecten brengen we dit in de praktijk. Circulair denken en handelen geldt daarbij als uitgangspunt. Onze brouwerij heeft een recyclepercentage van maar liefst 99,8%. Dit betekent dat bijna alles wat we in de brouwerij gebruiken, wordt hergebruikt in de keten. Vanuit deze gedachte kijken we ook naar festivals en willen we hieraan onze bijdrage leveren.’