Geschreven op 3-1-2020 - Erik van Erne. Geplaatst in Evenementen

Mooi hoor. Op de zeventiende kerstmarkt in Belsele in Sint-Niklaas werd voor de eerste keer gebruik gemaakt van herbruikbare bekers.

De kerstmarkt van Belsele is traditioneel één van de grotere evenementen in Sint-Niklaas in de winter, met elk jaar een pak volk en een bijzondere feeststemming.

Dit was de eerste kerstmarkt in Sint-Niklaas waar de organisatie overschakelde op herbruikbare bekers voor alle dranken, behalve voor warme dranken, jenever en cava. “En dat terwijl het pas verplicht is vanaf 2020. We wilden echter het goeie voorbeeld geven. We werken met een centrale bekertent waar elke bezoeker een herbruikbare beker kon verkrijgen.

Met die beker konden bezoekers aan elk drankkraam terecht. De organisatie zorgde voor een professionele wasstraat waar de bekers machinaal werden gereinigd. Hier konden de standhouders dan terecht om hun vuile bekers om te wisselen voor propere”, klinkt het bij Serge Gils van de vzw Belsele-Events. Bezoekers konden bij hun vertrek hun beker terugbrengen naar de centrale bekerstand, waar ze kunnen beslissen om de waarborg al dan niet te schenken aan het goede doel. Dat is deze keer Make-A-Wish.

