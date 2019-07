Geschreven op 21-7-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Evenementen

Heineken heeft de ambitie om in Nederland over 10 jaar 100% circulair te zijn met alle verpakkings- en promotiematerialen.

Die plastic zee van bekers op festivalterreinen en dansvloeren is een doorn in het oog van velen, ook van Heineken.

Alleen al in juli en augustus voorziet de brouwer ruim anderhalf miljoen festivalgangers van één of meerdere drankjes.

Dit is dus dé plek bij uitstek om verschillende manieren van inzameling en recycling te testen.

Dat klink natuurlijk weer geweldig, maar wat gaat Heineken in de praktijk doen. Je zou zo zeggen direct stoppen met het gratis verstrekken van plastic wegwerpbekers en overstappen naar duurzame herbruikbare bekers. Dat is al zo vaak onderzocht dat er echt geen nieuwe experimenten van Heineken meer nodig zijn. Die experimenten zijn wat mij betreft meer een afleidingsmanouvre die uiteraard weer heel mooi past bij de Plastic Promise en het Plastic Pact. Laten zien dat men er mee bezig is, maar niet echt resultaatgericht. Zie: Kornuit Gaat Herbuikbare Circulaire Drinkbekers Inzetten Op Evenementen by Grolsch

Nee, Heineken heeft een geheel eigen aanpak. Alle bekers op de festivals Defqon.1, Welcome To The Future en Mysteryland zien voorzien van een ‘embossed’ logo. Oftewel; er wordt een reliëf van het Heinekenlogo gedrukt op een beker in plaats van een geprinte variant in kleur. Dat scheelt niet alleen liters inkt, een beker zonder een kleurtje is namelijk ook veel beter en milieuvriendelijker te recyclen. Op deze wijze kan van het plastic van de gebruikte beker weer een mooie nieuwe beker gemaakt worden. Een beker van hard plastic die ter plaatse kan worden hergebruikt is natuurlijk beter dan de wegwerpvariant. De ervaring leert echter dat festivalgangers het vervelend vinden om hun beker lang moeten vasthouden voordat ze ‘m kunnen retourneren. Heineken komt op Milkshake Festival met een handige cupholder zodat beide handjes gewoon in de lucht kunnen. Met de cupholder wil Heineken het gemak én het dansplezier vergroten. Zie ook: Grolsch En Kornuit Introduceren De Herbruikbare Draagtray Voor Evenementen En Festivals

Festivalgangers blij omdat de dansvloer niet gedeeld hoeft te worden met duizenden bekertjes. Heineken blij omdat het waardevolle plastic netjes hergebruikt wordt. Deze zomer test de brouwer meerdere manieren van inzamelen en recycling. Medio september wordt bekeken welke wijze het beste werkt. De beste manier is uiteraard gebruik maken van herbruikbare bekers met statiegeld.