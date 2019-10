Geschreven op 9-10-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Evenementen

Deze groepsaankoop milieuvriendelijke herbruikbare bekers van polypropyleen of polycarbonaat is zowel voor lokale besturen, verenigingen als voor scholen.

Interesse? Dien je bestelaanvraag in vóór woensdag 16 oktober 2019.

Gemeenten sturen het modelcollegebesluit dat de Provincie uitwerkte naar de provincie West-Vlaanderen. De Provincie vraagt voor jou een subsidie aan bij de OVAM. Als dit wordt goedgekeurd, is er een subsidie van 50 % op de nettoprijs van bekers en bakken mogelijk.

De voordelen: Goed voor het milieu én kostenbesparend op termijn. Handig: stapelbaar, geschikt voor warme en koude dranken en ook voor vaatwasmachine. Veilig (geen BPA), onbreekbaar en krasvrij.

Werkwijze en timing: Doe je bestelaanvraag vóór 16 oktober 2019 (met opgave aantal bekers, keuze materiaal, eigen opdruk logo ja/neen en eventueel aantal opbergbakken). Januari-februari 2020: na de gunning door de Provincie ontvang je de precieze aankoopprijs per beker en kun je je bestelling bevestigen. Juni 2020. Levering met factuur door de Provincie West-Vlaanderen.

Specifiek voor scholen: Opdruk bekers: logo’s Provincie West-Vlaanderen en MOS. Materiaal bekers: PP (polypropeen, melkkleurige krasbestendige bekers). Richtprijs per beker: 0,3 tot 0,5 euro excl. btw.

Specifiek voor gemeenten/verenigingen: Opdruk bekers: logo Provincie West-Vlaanderen, vanaf 500 stuks kun je een eigen logo laten toevoegen (niet geldig voor scholen). Materiaal bekers: polypropeen (PP, melkkleurige krasbestendige bekers) of polycarbonaat (PC, doorschijnend, harde kunststoffen bekers).Richtprijs per beker: 0,3 tot 0,9 euro excl. btw voor de polypropyleenbekers (grotendeels afhankelijk van besteld aantal en of eigen opdruk gewenst is). 0,5 tot 1,8 euro excl. btw voor de polycarbonaatbekers (grotendeels afhankelijk van besteld aantal en of eigen opdruk gewenst is).

Bestel minstens 250 bekers (25 cl) – Tip: je voorziet best wat reservestuks. Bestel, indien gewenst, de nodige opbergbakken (40-literbakken voor 200-250 bekers of 60-literbakken voor 300-500 bekers). Richtprijs per opbergbak: 40-literbakken voor 23-28 euro excl. btw; 60-literbakken voor 28-35 euro excl. btw.

