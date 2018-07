Geschreven op 31-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Evenementen

Greenpeace doet dit jaar voor het eerst mee aan de Amsterdam Pride. Al sinds de oprichting van Greenpeace werken onze activisten niet alleen aan een schone planeet maar ook een democratische, gelijkwaardige en diverse samenleving. We heten niet voor niets Green-peace.

We weten dat LGBTQ-activisten en milieuactivisten in veel landen tegen dezelfde conservatieve krachten en partijen in de samenleving vechten. De strijd voor een beter milieu en het beschermen van onze basisrechten zijn twee zijden van dezelfde medaille. Samen staan we sterker. En dat willen we op de Amsterdam Pride laten zien.

We zijn op dit moment met vrijwilligers hard aan het werk aan onze boot. We hoefden niet lang te zoeken naar inspiratie voor het uiterlijk. Al 40 jaar lang is het vlaggenschip van Greenpeace The Rainbow Warrior. Op dit moment is The Rainbow Warrior in Zuid-Oost Azie actief om aandacht te vragen voor de effecten van klimaatverandering in die regio.

Voor de Canal Parade maken we een replica van de Rainbow Warrior -want de echte past helaas niet in de Amsterdamse grachten en is op dit moment in Zuid-Oost Azie. De Greenpeace boot is de eerste volledig 100% elektrische, emissievrije pride boot ooit. We hijsen een groot regenboogzeil waarop staat: “We’re all rainbow warriors.” De boot staat vol met queer Greenpeace activisten van over de hele wereld.

Er zijn veel verschillende manieren om je in te zetten voor een groene en vreedzame planeet. Van jezelf vastkenenen aan een boorplatform, met een spandoek voor een bedrijf staan of achter je computer bewustwording creëren. Er zijn ook heel veel verschillende soorten Greenpeace activisten. Of je nou gay, lesbisch, trans, intersex, bisexueel, pansexueel, asexueel, interseks, fluide, queer of alles ertussenin – hier ben je welkom. Greenpeace is altijd al een regenboogorganisatie geweest.