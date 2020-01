Geschreven op 2-1-2020 - Erik van Erne. Geplaatst in Evenementen

Vanaf 1 januari 2020 geldt het verbod op plastic wegwerpbekers bij evenementen.

De gemeente Londerzeel geeft op de gemeentelijke website tips voor organisaties die vanaf heden op zoek moeten naar herbruikbare bekers.

Aangezien de aankoop wel een kostenplaatje met zich meebrengt, kan je ze ook huren bij een brouwer in de buurt, bij Jeugdhuis Onder De Toren of bij andere organisaties.

Organiseer je bijvoorbeeld een buurtfeest of een evenement met uitsluitend volwassenen? Dan is het gebruik van glas nog altijd toegelaten. Krijg je het advies van de politie om geen glas te gebruiken? Of wil je als organisator drank serveren in herbruikbare brekers, omdat je het evenement veiliger wil maken en/of omdat je meer wil inzetten op duurzaamheid?

Informeer dan bij een van de volgende organisaties: informeer bij je brouwer of bij de drankencentrale, want misschien bieden zij herbruikbare bekers aan. Informeer bij bevriende (jeugd)verenigingen. Vermoedelijk kan je vanaf maart 2020 terecht bij de afvalintercommunale Incovo voor het huren van herbruikbare bekers. Bij grote evenementen kan je terecht op de privé markt. Je kan eventueel ook bekers huren bij Jeugdhuis Onder De Toren in Londerzeel.

Organiseer je een evenement, zoals een fuif, optreden, wielerwedstrijd of modeshow? Of heb je plannen om een evenement te organiseren? Onthoud dan dat je vanaf woensdag 1 januari 2020 geen drank meer mag serveren in recipiënten voor eenmalig gebruik, zoals plastic bekers, blikjes en petflessen.

Voorzie je als organisator van het evenement een systeem dat garandeert dat 90% van de eenmalige verpakkingen gescheiden wordt ingezameld voor recyclage? Dan mag je wel nog drank serveren in recipiënten voor eenmalig gebruik. Vanaf zaterdag 1 januari 2022 moet wel minstens 95% van de eenmalige verpakkingen gescheiden worden ingezameld voor recyclage.

Voor de Vlaamse overheden en lokale besturen gaat het verbod voor het serveren van drank in wegwerpbekers of in eenmalige drankverpakkingen bij evenementen die ze zelf organiseren meteen in op woensdag 1 januari 2020.

