Geschreven op 14-5-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Evenementen

Op Amsterdamse festivals en evenementen wordt vanaf 2020 geen single-use plastic (voorwerpen die na een keer gebruiken worden weggegooid) meer gebruikt.

In de Amsterdamse gemeenteraad werden de voorstellen van de Partij voor de Dieren aangenomen om het gebruik van plastic wegwerpbekers, rietjes en confetti op evenementen te stoppen. Ook wil de gemeenteraad plastic uit het water filteren voor het doorstroomt naar de zee.

Grote festivals en evenementen in Amsterdam moeten dus op zoek naar varianten van duurzamer materiaal, of herbruikbare versies zoals statiegeldbekers.

Heel ver en heel lang hoeven de organisatoren van evenementen en festivals in Amsterdam niet te zoeken voor een mooie oplossing.

Stichting GreenCups is al sinds 2005 actief in Amsterdam en werd toen opgericht door de Amsterdamse horeca met steun van het Stadsdeel Centrum in Amsterdam. Greencups werden voor het eerst gebruikt (PDF) tijdens Koninginnedag 2005. De invoering was uitermate succesvol (PDF).

GreenCups is een huurconcept voor herbruikbare ecoglazen, ook wel hard plastic statiegeldbekers genoemd. U huurt de GreenCups ecoglazen online tegen lage kosten waarbij de logistiek uit handen wordt genomen. U hoeft geen eigen inspanningen te leveren voor het transport, de reiniging van de glazen na het evenement en de opslag. Flexibel, snel en gemakkelijk.

Sinds de oprichting van de stichting Greencups in 2005 heeft de impact van die ene euro gekoppeld aan een goed werkend uniform statiegeld systeem, er voor gezorgd dat er alleen al in Amsterdam 500 kubieke meter minder afval op straat terecht gekomen is.

Het systeem wordt opvallend makkelijk geaccepteerd door ondernemer en gebruiker. De ervaring heeft inmiddels geleerd dat de aanvankelijke scepsis bij de horeca razendsnel verdwijnt als het opgeruimde resultaat zichtbaar wordt. De bezoekers ervaren een evenement als veiliger en beter georganiseerd door het ontbreken van het tot dan toe gebruikelijke enkeldikke tapijt van wegwerpbekertjes. De gast heeft begrip voor de doelstelling, vind het idee zelfs sympathiek.

Gemeenten besparen direct op de kosten van het schoonhouden van de openbare ruimte en indirect door de milieuvriendelijke uitstraling, die de verplichting op herbruikbare ecobekers tijdens buiten evenementen, onmiskenbaar met zich mee brengt.

Op 1 maart 2018 ging het nieuwe evenementbeleid in. Evenementen moeten voortaan meer aandacht hebben voor leefbaarheid en duurzaamheid. Denk daarbij aan het gebruik van energie en water, de verwerking van afval, het type catering en de inkoop van materialen.

Mara van der Kleij, adviseur duurzaamheid gemeente Amsterdam: ”Voor het eerst zijn duurzame richtlijnen opgenomen in het evenementenbeleid. In 2020 willen we alleen maar duurzame evenementen in Amsterdam. Je krijgt dan alleen een vergunning voor een evenement als je aan alle gemeentelijke criteria op het gebied van duurzaamheid voldoet.“

Als u een van de ruim 150 grote evenementen (meer dan tweeduizend bezoekers) bezoekt in Amsterdam, kunt u vanaf dit seizoen op de website van het evenement zien wat zij aan duurzaamheid doen. Evenementen zijn verplicht om dit te vermelden, net als een aanspreekpunt voor dit onderwerp.

Paul Schurink, oprichter van het platform voor duurzame events Green Events: “Dit zorgt tegelijk voor meer bewustzijn bij de organisator. Het geeft hen inzicht hoe ze op welk duurzaamheidsthema scoren.” Van der Kleij vertelt verder: “Zo moet afval gescheiden worden en stellen de grote evenementen een energieplan op. Met dit energieplan brengen ze in kaart hoeveel energie ze verwachten te gebruiken. Door zo’n plan op te stellen, kan vaak al rond de 40% energie worden bespaard! Doordat je hiermee inzicht krijgt in mogelijke energiezuinigere apparatuur (zoals LED verlichting). En je krijgt inzicht in je daadwerkelijk benodigde stroomcapaciteit. Meestal wordt er te veel capaciteit ingehuurd. De gemeente biedt organisatoren een gratis energiescan aan om hen hierbij te helpen. Daarmee stimuleren we ook de markt van duurzame leveranciers.”

Vanaf 2019 jaar mogen er alleen hardcups in plaats van wegwerpbekers worden gebruikt. Het klinkt logisch dat evenementen zulke bekers inzetten, maar tot nu toe zie je nog veel wegwerpbekers. Door dit gebruik verplicht te stellen wordt er afval bespaard en ziet het evenemententerrein er veel schoner uit. In 2019 is het ook verplicht voor evenementen om alle urine op te vangen. Waternet kan hier kunstmest van maken.