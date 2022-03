Geschreven op 24-3-2022 - Erik van Erne. Geplaatst in Evenementen

Per 1 mei 2022 mogen organisatoren van evenementen met meer dan 2000 bezoekers geen wegwerp plastic bekers meer gebruiken in de gemeente Tilburg. Dit geldt voor evenementen die binnen plaatsvinden of op een afgezet terrein.

In plaats van de zogenaamde single use plastic bekers wordt een gesloten kringloopsysteem verplicht op festivals en evenementen. Het invoeren van zo’n kringloopsysteem voor drinkbekers moet voorkomen dat bezoekers van evenementen tot aan hun enkels in de plastic bekers staan. Dat is beter voor het milieu en ook de schoonmaakploegen hebben een simpelere klus na een evenement. De ondernemers die hier direct mee te maken krijgen zijn hierover geïnformeerd. Voor hen wordt nog een bijeenkomst en veldbezoek(en) georganiseerd om te zien hoe deze maatregel in de praktijk kan werken. Het verduurzamen van evenementen staat hoog op de Tilburgse agenda. De maatregel is onderdeel van een breder beleidskader waarin onderwerpen als energieverbruik, afval, mobiliteit en eten en drinken tijdens evenementen verder worden uitgewerkt. Ook landelijk wordt hier steeds meer op gestuurd. Naar verwachting is een gesloten kringloopsysteem voor drinkbekers vanaf 2023 bij alle evenementen verplicht. Deze richtlijn is bedoeld voor alle evenementen waarvoor een vergunning moet worden aangevraagd. Alle Tilburgse evenementen moeten stappen gaan nemen op gebied van duurzaamheid. Kleine evenementen nemen daarbij kleine stapjes, naar vermogen en draagkracht.

