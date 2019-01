Geschreven op 11-1-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Evenementen

Amsterdam voert in 2019 twee nieuwe maatregelen in om evenementen in Amsterdam te verduurzamen. Daardoor worden evenementen minder belastend voor het milieu en voor de omgeving.

Het gaat om de verplichting voor organisatoren om herbruikbare plastic bekers (hardcups) te gebruiken, en daarbij een statiegeldsysteem in te voeren.

Daarnaast worden stroompunten en waterpunten aangelegd, zodat het gebruik van dieselgeneratoren kan worden teruggedrongen.

In totaal gaat de gemeente Amsterdam in 2019 vijftig vaste stroompunten aanleggen op veertien evenementenlocaties in de stad. Evenementen moeten daar stroom – en in de meeste gevallen ook leidingwater – afnemen. In Amsterdam zijn honderden evenementen per jaar. De gemeente wil dat evenementenorganisatoren meer rekening houden met de stad en de bewoners en de schade voor de omgeving tot een minimum wordt beperkt.

Wethouder Duurzaamheid Marieke van Doorninck: “Met het aanleggen van vaste stroom- en waterpunten zijn de draaiende dieselgeneratoren en alle vrachtbewegingen voor het plaatsen van de generatoren en water op deze locaties verleden tijd. Door het instellen van een statiegeldsysteem voorkomen we een heleboel plastic dat anders niet zou worden gerecycled. Daarnaast reageren bezoekers er positief op als het evenemententerrein niet langer vol ligt met plastic bekers.”

Afgelopen jaren zijn al verschillende maatregelen genomen om overlast en schade door evenementen tegen te gaan. Begin 2018 is nieuw beleid vastgesteld waarmee het aantal evenementen en de geluidshinder die ze veroorzaken wordt begrensd. Ook is in 2018 de richtlijn duurzame evenementen in werking getreden. Daarin zijn criteria vastgelegd op het gebied van duurzaamheid. Die richtlijn wordt vertaald in voorwaarden die worden opgenomen in de evenementenvergunning. Het gaat dan om bijvoorbeeld het opstellen van een stroomplan gericht op het gebruik van zo min mogelijk stroom, het verstrekken van gratis water, het afvoeren van urine, het scheiden van afval en het stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer door bezoekers.

Afvalpreventie en het voorkomen van zwerfafval lukt moeilijk tot niet en op evenementen lukt het helemaal niet, tenzij men overstapt op veilige, duurzame kunststof glazen (Eco-glazen) die meerdere malen kunnen worden gebruikt, gewoon door ze te spoelen conform de hygiëne regels die ook van toepassing zijn op gewoon glaswerk.

Dutch Cups ecoglazen en ecobekers zijn onbreekbaar en gemaakt van de glasheldere, transparante of gekleurde kunststof materialen polycarbonaat, Tritan copolyster of polypropyleen. De hard plastic drinkglazen zijn vele malen herbruikbaar, handmatig en machinaal te reinigen, optimaal stapelbaar en te bedrukken van 1 kleur tot fullcolour. Dutch Cups glazen kunt u zowel kopen als huren. En voor Oranje activiteiten zijn er natuurlijk ook oranje Eco-glazen.

Dutch Cups glazen, bekers, pitchers en dienbladen zijn te bedrukken met een eenvoudig logo in 1 kleur tot en met fullcolour (foto) images. Met een bedrukking worden Dutch Cups producten de perfecte reclamedragers of ware collector items!

Stichting GreenCups is al sinds 2005 actief in Amsterdam en werd toen opgericht door de Amsterdamse horeca met steun van het Stadsdeel Centrum in Amsterdam. Greencups werden voor het eerst gebruikt (PDF) tijdens Koninginnedag 2005. De invoering was uitermate succesvol (PDF).

GreenCups is een huurconcept voor herbruikbare ecoglazen, ook wel hard plastic statiegeldbekers genoemd. U huurt de GreenCups ecoglazen online tegen lage kosten waarbij de logistiek uit handen wordt genomen. U hoeft geen eigen inspanningen te leveren voor het transport, de reiniging van de glazen na het evenement en de opslag. Flexibel, snel en gemakkelijk.

Sinds de oprichting van de stichting Greencups in 2005 heeft de impact van die ene euro gekoppeld aan een goed werkend uniform statiegeld systeem, er voor gezorgd dat er alleen al in Amsterdam 500 kubieke meter minder afval op straat terecht gekomen is.

Het systeem wordt opvallend makkelijk geaccepteerd door ondernemer en gebruiker. De ervaring heeft inmiddels geleerd dat de aanvankelijke scepsis bij de horeca razendsnel verdwijnt als het opgeruimde resultaat zichtbaar wordt. De bezoekers ervaren een evenement als veiliger en beter georganiseerd door het ontbreken van het tot dan toe gebruikelijke enkeldikke tapijt van wegwerpbekertjes. De gast heeft begrip voor de doelstelling, vind het idee zelfs sympathiek.

Zie ook: Geen Wegwerpplastic Meer Op Amsterdamse Festivals en Evenementen: GreenCups – Afvalmanagement Bij Evenementen Steeds Belangrijker: Gebruik Herbruikbare Wisselbekers – Herbruikbare Eco-glazen Beter voor het Milieu: Minder Afval – Schone Evenementen: Gebruik Herbruikbare Statiegeld Ecoglazen om Afval te Voorkomen – Afvalplan Vlaanderen: Verplicht Gebruik Van Herbruikbare Bekers Op Evenementen – Minder Afval Bij Gentse Feesten Door Herbruikbare Bekers – Stad Tienen in België Investeert in Herbruikbare Bekers Voor Evenementen: Heldenbar Heldenland – Bites & Beats 2.0 Food- en Music Event: 100% Duurzaam Met Herbruikbare Hard Plastic Glazen –– Veel Milieuwinst door Eco-glazen (PDF) – Afvalarme evenementen – Bioplastic PLA bekers geen zegen voor het milieu – Het Rapport Bioplastics by OVAM: Bioplastics Zijn Niet Automatisch Milieuvriendelijker – Spectaculaire Afvalvermindering Bevrijdingsfestival Flevoland in Almere Door Statiegeldbekers – Plastic Promise: Op Weg Naar Afvalvrije Evenementen Met Herbruikbare Bekers