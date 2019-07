Geschreven op 16-7-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Evenementen

Leiden is weer een evenement rijker. De Kliekjesdagen. Op het plein van de voormalige Groenoordhallen aan de Willem de Zwijgerlaan, krijgen foodtrucks die het voorgaande weekend voedsel hebben overgehouden van festivals, toch nog de kans om dit te verkopen voor een aantrekkelijke prijs. Maandag was de eerste editie van dit nieuwe evenement.

Bart van der Valk van de Kliekjesdagen verwacht dat dit evenement op een lang termijn een succes zal worden. ‘Het is niet gewoon een festival, het is een soort principe. We moeten proberen om minder te verspillen en we mogen wat meer plezier hebben, maar we snappen ook wel dat niet iedereen op maandag en dinsdag altijd naar een festival gaat. We beseffen wel dat we even tijd moet kosten, maar je moet een keer starten.’

Het evenement is niet alleen nieuw in Leiden, in heel Nederland is dit een nieuw concept. ‘Dit is eigenlijk de eerste pilot’ verteld van der Valk. ‘We hebben wel veel interesse gekregen van andere gebieden, onder andere Amsterdam en Utrecht. De kans is groot dat het niet alleen hier blijft maar dat ook op andere plekken gaat landen.’

Het Kliekjesdagen foodtruck evenement zal vanaf 15 juli 8 weken lang iedere maandag en dinsdag gaan plaatsvinden.