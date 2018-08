Geschreven op 16-8-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Evenementen

Op de Bollekesfeesten dit weekend van 17 tot en met 19 augustus zal alle drank alleen te verkrijgen zijn in een herbruikbare beker. Na een evaluatie volgen de andere evenementen. “We willen plastic wegwerpbekers definitief bannen”, zegt schepen Bastiaens (CD&V).

De stad Antwerpen kocht 150.000 herbruikbare bekers aan die voor de eerste keer zullen ingezet worden tijdens de Bollekesfeesten. De bezoekers krijgen per drankje een propere beker.

Het Bollekesfeest vind plaats in het Historisch Centrum van Antwerpen. Geniet van Meskens in Motown, dans met Davy Brocatus, maak een wandeling in de ruien of een zandkasteel met uw kinderen. En proef van het lekkerste uit Antwerpen.

Om de afvalberg te verminderen en de planeet te respecteren, wil stad Antwerpen minder plastic tijdens evenementen. Daarom schenken we vanaf nu álle drank in herbruikbare bekers. Zo maken we onze ecologische voetafdruk stap voor stap kleiner. Er zijn 4 verschillende bekers zodat elke drank steeds smakelijk tot zijn recht blijft komen: Duvelbekers, tulpbekers voor bier van brouwerij De Koninck, gepersonaliseerde bekers van de stad voor frisdranken en cocktails en gepersonaliseerde bekers van de stad voor wijnen en cava.

Op het Bollekesfeest betaal je voor elk type beker een waarborg van 2 euro. Als je het Bollekesfeest verlaat, kan je kiezen hoe je die 2 euro terugkrijgt: ruil je beker in bij het inruilpunt voor 2 euro die op je herlaadbare kaart wordt geladen. Na het Bollekesfeest krijg je de waarborg en het resterende saldo op je kaart terug. Doneer je waarborg aan het goede doel en drop je beker in de voorziene donatiebox. Ruil je beker in bij het inruilpunt en krijg 2 euro cash terug. De inruilpunten vind je op elk plein.

De waarborg betaal je slechts 1 keer. Als je een nieuw drankje bestelt, krijg je dat in een propere beker terug, in ruil voor je gebruikte beker.