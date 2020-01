Geschreven op 8-1-2020 - Erik van Erne. Geplaatst in Evenementen

Op 22 maart 2019 keurde de Vlaamse Regering een wijziging van het Vlarema, uitvoeringsbesluit van het Materialendecreet, goed.

Eén van de wijzigingen is dat het vanaf 1 januari 2020 voor Vlaamse overheden en lokale besturen in hun eigen werking en door hen georganiseerde evenementen verboden is drank te serveren in recipiënten voor eenmalig gebruik.

De afvalintercommunale Limburg.net stelt herbruikbare drankbekers, met bijhorende bakken, ter beschikking van de sport-, cultuur-, jeugd- en buurtverenigingen, onderwijsinstellingen (die erkend zijn, gesubsidieerd worden of aangesloten zijn bij de gemeenten), de gemeentelijke diensten en adviesraden van de gemeenten in het werkingsgebied van Limburg.net.

Met deze uitleendienst wil Limburg.net haar burgers en gemeentelijke vennoten helpen bij het beperken van hun afval en hen aanzetten evenementen duurzaam te organiseren. Limburg.net beschikt over ongeveer 150.000 bekers.

