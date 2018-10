Zorgorganisatie Abrona gaat op grote schaal verduurzamen. Onderdeel van dat plan is om 16 van de 78 locaties van Abrona in de komende jaren te voorzien van zonnepanelen en LED-verlichting. Ook komt er bewustwordingstraject onder medewerkers en cliënten.

Abrona gaat voor de verduurzaming een meerjarige samenwerking aan met Onze Zorg is Opgewekt (OZO). OZO helpt zorgorganisaties bij verduurzaming en start de komende tijd met het verduurzamen van zestien van de achtenzeventig Abrona-locaties.

Als alle maatregelen zijn doorgevoerd gaat de LED-verlichting ruim 250.000 kilowattuur aan bespaarde stroom opleveren en wordt er bijna 850.000 kilowattuur opgewekt aan zonne-energie.

Naast de technische aanpassingen, spelen educatie en voorlichting een belangrijke rol in het traject. Jan Snijder, Manager Bedrijfsvoering bij Abrona: “De aanpak van OZO waarbij wordt ingezet op bewustmaking en gedragsverandering onder medewerkers, cliënten en hun netwerk, spreekt ons enorm aan. Daarmee dragen we allemaal een steentje bij. We hebben een werkgroep samengesteld zodat medewerkers, cliënten en verwanten kunnen meedenken over duurzaamheid en actief ideeën kunnen aandragen. Bewustmaken is belangrijk want duurzaamheid zit niet alleen in techniek, maar zeker ook in gedrag.”

Helemaal mee eens. Wat wel jammer is dat de verduurzaming zich vooralsnog beperkt tot 16 van de 78 locaties van Abrona. Nog 62 locaties te gaan. Heel gauw opschalen zo ik zeggen.

Op 10 oktober tekenden 132 organisaties, waaronder Abrona, de Greendeal Duurzame Zorg. Met deze verklaring leggen minister Bruno Bruins van Medische Zorg en Sport en 132 partijen uit de zorg, de overheid en het bedrijfsleven de intentie vast om de zorg in Nederland duurzamer te maken.

