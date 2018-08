Geschreven op 14-8-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Zonnepanelenbezitters kunnen zich in de handen wrijven; vrijwel iedere maand in 2018 zijn er meer zonne-uren geweest dan gemiddeld. In het eerste half jaar waren er liefst 260 meer zonne-uren in 2018 dan in een gemiddelde eerste half jaar. Dat komt overeen met bijna 25%.

In totaal ging het om 1185 uur tegenover 925 uur gemiddeld de eerste 6 maanden van een kalenderjaar. Juli 2018 zijn in deze cijfers niet meegenomen, maar op 20 juli waren al net zoveel zonne-uren gemeten als een gemiddelde julimaand.

Februari was zelfs de meest zonnige februari maand ooit gemeten, terwijl de maand mei de op twee na zonnigste meimaand is geweest.

We hebben in juli te maken gehad met langdurige droogte en 2 hittegolven. Voor de waterstand en vegetatie is dit catastrofaal. Hoewel er wordt gedacht dat de extreme hitte waarmee ons land te maken hebben gehad goed zou zijn voor de opwekking van duurzame energie via zonnepanelen is dit toch niet correct. De warmte is namelijk niet voordelig voor het rendement van zonnepanelen. Idealiter komt de temperatuur niet boven de 25 graden uit voor een optimaal rendement. Dit is echter een temperatuur gemeten van de zonnepanelen zelf. De temperatuur van de zonnepanelen kan soms wel 30 graden hoger liggen dan de omgevingstemperatuur. Op snikhete dagen van 35 graden of warmer kan de temperatuur van het zonnepaneel dus wel 65 graden zijn. Wanneer de temperatuur uitkomt boven het niveau van het ideale rendement neemt het vermogen met bijna een half procent af. Bij een hele warme dag kan het rendement dus zelfs 15% lager zijn.

Hoewel de warmte zorgt voor een iets lager vermogen en rendement staan hier wel de toegenomen zonne-uren tegenover. Hierdoor berekende onder meer Essent dat zonnepanelenbezitters tot dusver 15% méér verdiend hebben dan in hetzelfde tijdbestek gedurende een gemiddeld eerste half jaar.

Goedkoopste Energieleverancier welke de tarieven vergelijkt van vrijwel alle energieleveranciers zegt dat de opbrengst van zonnepanelen ook sterk verschilt per energieleverancier. Essent en Nuon hebben een terugleververgoeding van 7 cent per eenheid elektriciteit (kWh) die is opgewekt, niet is verbruikt en wordt teruggeleverd aan het stroomnet. Qurrent Energie zit op 10 cent, Greenchoice en Powerpeers op 11 cent en Pure Energie op liefst 12 cent.

Wanneer er veel stroom wordt teruggeleverd aan het net in een zonnig jaar als 2018 én er wordt een energieleverancier gekozen met gunstige teruglevertarieven dan kunnen zonnepanelen een mooi rendement opleveren. Jaarlijks meldt Essent dat het bij een gemiddeld huishouden om zo’n 450 euro per jaar gaat, maar bij bijvoorbeeld bovengenoemde energieleveranciers kan dit dus nog een stuk hoger uitvallen.