Geschreven op 4-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Burgemeester Roland van Benthem van de gemeente Eemnes onthulde op vrijdag 8 juni naast de A1 het bouwbord van Zonneweide Eemnes.

Hiermee gaf hij het startsein voor de aanleg van het project, dat KiesZon naar verwachting in oktober 2018 oplevert.

In totaal worden 19.000 zonnepanelen geplaatst op het perceel, die samen ruim 5.000.000 kWh aan duurzame, groene stroom zullen opwekken, voldoende voor 1.500 huishoudens.

De aanleg van de zonneweide draagt bij aan de ambitie van de gemeente om in 2030 energieneutraal te zijn. Binnen het klimaatbeleid richt de gemeente zich ook op bewoners en bedrijven in Eemnes om hen te stimuleren energiebesparende maatregelen te treffen en duurzame energie toe te passen.

Burgemeester Roland van Benthem: “Om onze klimaatambitie te realiseren willen we duurzame energie opwekken, energie besparen en verspilling voorkomen. Deze zonneweide voorziet veel inwoners straks van energie. Daarnaast willen we zonnepanelen op gebouwen gaan stimuleren en faciliteren, net als het verduurzamen van woningen. Want alleen samen kunnen we Eemnes energieneutraal maken.”

In 2015 kondigde de gemeente Eemnes al aan dat zij in ging zetten op duurzame energie. Destijds waren er twee plekken die in aanmerking kwamen voor de zonneweide, maar uiteindelijk viel de keuze op een driehoekig perceel van circa zeven hectare, dat ingeklemd ligt tussen de Eikenlaan, de Wakkerendijk en de A1.

Frank Heijckmann, algemeen directeur van KiesZon, is trots op de samenwerking met de gemeente Eemnes. ‘Het is een prachtig project om te mogen realiseren en een goed initiatief van de gemeente Eemnes. Met dit veld kunnen wij stroom opwekken voor zo’n 1.500 huishoudens, het gaat een belangrijke bijdrage leveren aan de doelstellingen in het klimaatbeleid van Eemnes.’ KiesZon is onderdeel van groene energieleverancier Greenchoice. Zij zullen de stroom van de zonneweide afnemen en beschikbaar stellen voor hun klanten.

