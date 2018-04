Geschreven op 9-4-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Mooi plan, zouden we op meer geluidswallen in Nederland moeten doen.

De geluidswal langs de A12 ten westen van CineMec bij Ede wordt in de nabije toekomst voorzien van 5.000 zonnepanelen.

De gemeente en energiecoöperatie ValleiEnergie hebben na onderzoek geconcludeerd dat de wal sterk genoeg is voor de zonnepanelen.

Met het project langs de A12 kan de duurzame energieproductie met meer dan 1 miljoen kilowattuur per jaar worden verhoogd. Niet alleen is het aantal te plaatsen zonnepanelen groot, ook kan straks elke inwoner van Ede meedoen en een paneel kopen.’

De verkoop verloopt via de energiecoöperatie ValleiEnergie. Inwoners die belangstelling hebben voor een zonnepaneel kunnen zich alvast aanmelden. In de komende periode wordt nog onderzocht hoe de zonnepanelen het beste opgesteld kunnen worden zodat weggebruikers en omwonenden geen last van reflectie krijgen. Daarna wordt een vergunning voor de aanleg aangevraagd.

Als alles volgens planning verloopt, start de aanleg van de zonnewal in de eerste helft van 2019.

