Geschreven op 7-10-2021 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

De gasprijs gaat door het dak en tegelijk gaan we de komende jaren van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. De oplossing is niet grijze, niet groene maar slimme stroom.

Erwin laat je in twee video’s zien wat je zelf kan doen. Dit is deel 1: de basis.

De Zonneplan app geeft live inzicht. Je zonnepanelen worden bij een installatie gekoppeld aan een monitoringssysteem. Zo heb jij live inzicht in de prestaties van jouw zonnepanelen en weet je precies wat je bespaart. Door de end-to-end encryption is jouw data veilig. Ook blijft de data van jou. De zonneplan app werkt via een live 4G connectie. Geen kabels en een betrouwbare verbinding.

De stroom die jij met je zonnepanelen opwekt wordt eerst gebruikt door alle apparaten in huis. Denk hierbij bijvoorbeeld aan jouw koelkast, wasmachine, wasdroger, vaatwasser en andere elektrische apparaten. Verbruiken deze apparaten niet alle energie die jij hebt opgewerkt? Dan lever je deze stroom terug aan het energienet.

Probeer zoveel mogelijk van je eigen zonnestroom direct te gebruiken. Zo help je de energietransitie en bereid je je alvast voor op de toekomst. De Zonneplan app helpt je hierbij.

Soms wek je meer stroom op dan je nodig hebt. De stroom die je niet verbruikt, gaat automatisch terug het energienet op. Dit heet terugleveren. Die teruggeleverde stroom wordt automatisch ingehouden op je energierekening. Dit heet salderen. Als je in totaal meer stroom teruglevert dan je afneemt, dan krijg je een terugleververgoeding exclusief btw en energiebelasting.

De stroom die jij teruglevert is via het net beschikbaar voor anderen. De energie die jij opwekt en zelf niet direct gebruikt, is via het net beschikbaar voor jouw omgeving. Jouw buren kunnen hierdoor bijvoorbeeld ook automatisch gebruik maken van jouw schone energie.

De Zonneplan Powerbike. Een revolutie in energie. Eigen energie opwekken met jouw kilo’s? Het kan, met de Zonneplan Powerbike. Een slimme fiets waarmee je 100% duurzame stroom opwekt, terwijl jij je extra kilo’s wegtrapt.

De Zonneplan Powerbike sluit je aan op de Zonneplan One omvormer, waardoor je de stroom eenvoudig kan gebruiken. Met één simpele kabel sluit je de Powerbike aan op je Zonneplan One omvormer. Door deze eenvoudige handeling kan jij direct beginnen met stroom opwekken.

De omvormer zet de gelijkstroom, die jouw Zonneplan Powerbike opwekt, om naar wisselstroom die je kan gebruiken voor al je apparaten in huis. Stroom die je niet gebruikt lever je terug aan het energienet.

Via de Zonneplan app heb je direct inzicht in hoeveel jij verdient met jouw fietsbeurt!