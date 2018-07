Energie en Besparing Geschreven op 3-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Groningen Seaports is voornemens om op haar industrieterrein Oosterhorn aan de Valgenweg en Heveskeslaan twee zonneparken te ontwikkelen van gezamenlijk 30 hectare.

Een belangrijk onderdeel van deze ontwikkeling is dat bewoners van Delfzijl, Appingedam, Loppersum zelf mee kunnen denken over de plannen en mee kunnen delen in de opbrengsten.

Bent u als inwoner of als bedrijf geïnteresseerd in deze plannen en wilt u participeren? Kom dan naar de informatieavond op donderdagavond 12 juli van 19.30 tot 22.00 uur in de Molenberg in Delfzijl.

Groningen Seaports zal de zonneparken samen met Eneco, Wircon en een samenwerkingsverband van Natuur en Milieufederatie Groningen, de Groninger Energiekoepel en Grunneger Power ontwikkelen.

Inwoners van de toekomstige DAL-gemeente, maatschappelijke organisaties en lokale bedrijven kunnen op meerdere manieren participeren in het zonnepark. Via de coöperatie(s) in oprichting kunnen zij meedenken over de plannen en delen in de opbrengsten.

De zonneparken zijn gelegen op het industrieterrein Oosterhorn van Groningen Seaports in Delfzijl. Daarom vallen de zonneparken niet onder de stop (moratorium) van nieuwe aanvragen van zonneparken op agrarische gronden die de gemeente Delfzijl onlangs heeft uitgesproken.

Groningen Seaports heeft in haar Havenvisie 2030 vastgelegd om duurzame energie projecten in haar havengebieden te (laten) ontwikkelen en of hierin te participeren om zodoende het vestigingsklimaat voor nieuwe én bestaande bedrijvigheid te kunnen versterken. In toenemende mate blijkt dat (nieuwe) bedrijvigheid zich hier alleen vestigen of wil blijven als er voldoende groene stroom aanwezig is. Nieuw in deze ontwikkeling is de vroegtijdige participatie van de omgeving.

Er wordt gepoogd eind dit jaar de vergunning van dit park verleend te krijgen en de benodigde subsidie duurzame energie aan te vragen.

?

Zie ook: Sunport Delfzijl met 116.400 Zonnepanelen: Duurzame Stroom voor Google Data Center –Eneco Windpark Delfzijl Noord: Duurzame Stroom voor Nieuw Datacenter van Google – De Dubbele Dijk Tussen de Eemshaven en Delfzijl by Waterschap Noorderzijlvest – De Essent-RWE Kolen Energiecentrale in de Eemshaven: Antwoorden by Essent – Energie van het Noorden: De Eemshaven Wordt Het Stopcontact van Nederland