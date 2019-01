Geschreven op 28-1-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Zuyderzon Almere heeft financial closure bereikt voor de aanleg van een zonnepark van 34 megawattpiek in Almere. Daarmee kan de bouw van het project binnenkort van start.

De gemeente Almere en Zuyderzon Almere realiseren een zonnepanelenveld op bedrijventerrein De Vaart 4 in Almere.

Zuyderzon Almere is een combinatie van HVC en Sunwatt. Het zonneveld zal de naam Zuyderzon Almere dragen.

Het zonnepark is 50 voetbalvelden groot en inwoners kunnen financieel participeren en mede-eigenaar worden. Het zonnepark is een omvangrijk energieproject en levert een forse bijdrage voor het doel van de gemeente Almere om in 2022 energieneutraal te zijn.

Zonneveld Zuyderzon wordt aangelegd door Sunwatt tussen de Grote Vaartweg, Pontonweg en Vlonderweg. Het gaat om een gebied van ongeveer 25 hectare. In Nederland heeft Sunwatt succesvol Solarpark De Kwekerij en De Groene Weuste helpen realiseren. Twee bijzondere zonneprojecten waarbij een gezonde economische basis voor de twee projecten gecombineerd is met een hoog maatschappelijk, landschappelijk en ecologisch rendement, ofwel lange termijn waarde creatie voor alle belanghebbenden.

Zuyderzon Almere pacht de grond van de gemeente en realiseert de pv-installatie. De gemeente heeft in een openbare aanbesteding hun plan als best beoordeeld. Belangrijk vindt de gemeente dat via de energiecoöperatie De Groene Reus alle Almeerders de mogelijkheid krijgen om financieel te participeren in het project en de zonnestroom af te nemen. Eind 2019 moet het park de eerste zonnestroom gaan leveren.