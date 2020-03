De vloeivelden tussen Eerste Exloërmond en de Provinciale weg te Drouwenermond waren vroeger onderdeel van de afvalwaterzuivering van de fabriek Hollandia. Deze fabriek was tot 1977 in bedrijf en werd aan het begin van de jaren negentig gesloopt. Sindsdien zijn de vloeivelden in eigendom van de Avebe. Tegenwoordig zijn de vloeivelden niet meer als zijnde in gebruik omdat er een moderne zuiveringsinstallatie is gerealiseerd. Deze nieuwe installatie maakt het “vloeien” op de vloeivelden overbodig. Het huidig gebruik van de projectlocatie betreft een strategisch buffer voor de zuiveringsinstallatie.

Rondom de projectlocatie is een dijklichaam aanwezig waardoor het zonnepark volledig uit het zicht van de omgeving kan worden gerealiseerd. Omdat de zonnepanelen op een constructie boven het maaiveld worden geplaatst zal hieronder gewoon gras blijven groeien. Hierdoor kan onder de zonnepanelen beweiding door bijvoorbeeld schapen plaatsvinden. Op deze wijze wordt de ondergrond meervoudig gebruikt en hoeft er niet machinaal gemaaid te worden of met chemische bestrijdingsmiddelen ongewenste plantengroei onderdrukt te worden.