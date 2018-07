Geschreven op 20-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Vanaf deze week kunnen ondernemers investeren in zonnepanelen op het Groningse Zonnepark Vierverlaten.

Zonnepark Vierverlaten is met 7.777 panelen één van de grootste zonneparken in Nederland, dat in handen is van bewoners en bedrijven.

Het park biedt de mogelijkheid om te investeren in zonnepanelen, zonder dat deze op het eigen dak liggen. Grunneger Power ontwikkelde dit zonnepark vlakbij Hoogkerk, samen met de Gemeente Groningen en ENGIE.

Via crowdfunding verstrekken investeerders een lening aan lokale energiecooperatie Grunneger Power om te investeren in zonnepanelen. Ieder bedrijf en elke ondernemer kan meedoen. De opbrengst van de investering is gegarandeerd en dus onafhankelijk van de zonopbrengst en de stroomprijs. Voor zowel particulieren als voor bedrijven was het eerder al mogelijk om voor 15 jaar te investeren in het park. Op deze manier werden meer dan 3.000 zonnepanelen verkocht.