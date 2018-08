Geschreven op 9-8-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Er is een officieel begin gemaakt met de aanleg van zonnepark Velsen, het eerste zonnepark op een eigen Nuon-locatie.

De bedoeling is dat er ongeveer 7.300 zonnepanelen komen, goed voor 2,3 megawattpiek.

Het eerste zonnepaneel is van een van de particulieren die hebben ingeschreven op de obligatieregeling voor zonnepark Velsen. Met deze regeling zorgt Nuon ervoor dat burgers kunnen participeren. Dankzij de obligatieregeling is bijna 1 miljoen euro opgehaald, circa de helft van het te investeren bedrag. Voor Nuon is participatie van de omgeving en zijn klanten belangrijk, dit is het eerste project dat op deze manier binnen Nuon wordt gerealiseerd.

Bijzonder in Velsen is dat het een zonnepark op een Nuon productie-eenheid betreft, met een jarenlange historie van energieopwekking. Na Velsen begint half augustus de bouw van zonnepark Eemshaven en later volgt een zonnepark op de locatie bij de Nuon Hemwegcentrale. Het zonnepark in Velsen moet in september worden opgeleverd.

