Valuepark Terneuzen, de joint venture tussen Dow Benelux en North Sea Port, gunt de bouw en exploitatie van een 50-MW-zonnepark aan Gutami Holding.

Met de komst van het zonnepark ondersteunen Dow en North Sea Port de verduurzaming van de Zeeuwse energievoorziening.

Het zonnepark wekt duurzame zonne-energie op voor ruim 12.000 huishoudens en zal medio 2020 operationeel zijn.

De locatie maakt deel uit van het Valuepark Terneuzen aan de Braakmanhaven. Op 30 ha van deze grond wordt het zonnepark gerealiseerd dat de komende 15 jaar zonnestroom zal leveren. “Dankzij de groenestroomvoorziening op Valuepark Terneuzen wordt de locatie extra aantrekkelijk voor nieuwe bedrijven om zich er te vestigen”, aldus Geerten van Dijk, Directeur Valuepark Terneuzen.

“Met de lokale zonnestroom verduurzaamt Dow de eigen energievoorziening. Het nieuwe kantoorgebouw Dow Terneuzen Diamond Center is met zonnepanelen, warmtepompen en de groene stroom van het zonnepark reeds volledig voorzien van lokaal opgewekte stroom”, aldus Anton van Beek, President Dow Benelux. “Dit past uitstekend bij het streven van Dow om in 2025 een groot deel van de gebruikte elektriciteit duurzaam op te wekken.”

North Sea Port gaat een bijzondere rol spelen bij de bouw van het zonnepark. De aanvoer van materialen voor de bouw van het zonnepark gaat voor een groot deel via zee. Deze goederen kunnen gelost worden in Terneuzen.

“In North Sea Port beschikken we reeds over andere zonneparken, aan beide kanten van de grens. In totaal zijn die goed voor 110 MW opgesteld vermogen, dit is het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van 28.000 huishoudens. Met dit park erbij kunnen we de duurzame energievoorziening verder uitbouwen, meewerken aan de energietransitie en daardoor minder CO2 uitstoten”, aldus Jan Lagasse, CEO van North Sea Port.

