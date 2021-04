Geschreven op 31-3-2021 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Het Rijksvastgoedbedrijf biedt een zakelijk recht aan voor de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van een groen ingepast zonnepark in de gemeente Almere.

Het toekomstige zonnepark is gelegen tussen de Trekweg en de A6 te Almere.

De gemeente Almere is actief betrokken bij het project vanuit de opgave met betrekking tot haar energiedoelstellingen. De gemeenteraad heeft in een raadsbesluit ingestemd met de realisatie van een zonnepark van circa 20 ha op deze locatie en heeft daarbij specifieke kaders benoemd.

Het uit te geven terrein heeft een oppervlakte van circa 25 ha waarvan circa 20 ha beschikbaar is voor de zonnepanelen. De overige 5 ha, langs de Trekweg, is beschikbaar voor een groene inpassing van het zonnepark. Het zonnepark is gelegen in een gebied waar bodemdaling plaatsvindt.

Er kan op deze locatie een zonnepark van circa 20 MW worden gerealiseerd. De realisatie van een zonnepark past niet binnen het vigerende bestemmingsplan. De ontwikkelaar dient voor het mogelijk maken van deze functie met de gemeente Almere de ruimtelijke procedure te doorlopen voor het afwijken van het bestemmingsplan.

De openbare inschrijving bestaat uit 2 fases. In de eerste fase, de aanmeldfase, worden partijen beoordeeld op basis van geschiktheidseisen en selectiecriteria. De geselecteerde partijen uit de aanmeldfase, worden uitgenodigd om deel te nemen aan de Inschrijffase.

Zie ook: Verkenning Zonnepark Lelystad Dronten: Zonnepanelen In Middenberm A6 Tussen Almere En Ketelbrug – De Eerste Energieneutrale Snelweg van Nederland: Duizenden Zonnepanelen op Knooppunt Almere A6 – Zonnepanelendak Boven A6 Bij Floride Almere by 70F En MVRDV – Zonnepark Solarcity Lelystad tussen A6 en Vliegveld Lelystad Met 115.000 Zonnepanelen by BAM – Aanleg Ecoduiker Onder De A6 bij Anthony Fokkerweg by Provincie Flevoland – Zonnepark Trekweg A6: Gelegen Tussen De A6 En De Trekweg In Almere by RVB