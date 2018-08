Geschreven op 9-8-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Solarfields is gestart met de aanleg van zonnepark Sinnegreide bij Buitenpost. Solarfields plaatst 34.000 panelen met een opgesteld vermogen van ruim 10 megawatt.

Hiermee worden straks meer dan 3.000 huishoudens voorzien van duurzame energie.

Op basis van een uitvraag heeft de gemeente Achtkarspelen in het voorjaar van 2016 gekozen voor Solarfields voor de realisatie en exploitatie van de Sinnegreide bij Buitenpost. In het najaar van 2016 is de vergunning afgegeven. Met de Sinnegreide is een investering gemoeid van circa 9 miljoen euro.

De Sinnegreide is een veld vol zonnepanelen die duurzame stroom opleveren. Die stroom wordt aan het elektriciteitsnet geleverd met een aansluiting op het regelstation van netbeheerder Liander. De stroom gaat dus niet rechtstreeks naar de woningen in Achtkarspelen, maar compenseert een deel van het elektriciteitsgebruik van de inwoners.

De Sinnegreide komt in een weiland naast bedrijventerrein De Swadde in Buitenpost. Daar ligt een stuk land van 17 hectare, waarvan 12 hectare beschikbaar is voor de Sinnegreide. De overige 5 hectare blijft beschikbaar voor andere ontwikkelmogelijkheden.

