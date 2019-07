Geschreven op 10-7-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Zonnepark Rilland langs het Schelde-Rijn kanaal in Rilland is officieel geopend.

Het zonnepark park in de Zeeuwse gemeente Reimerswaal is met 11,75 megawattpiek Europa’s grootste bifacial zonnepark.

De 45.000 panelen van Zonnepark Rilland onder de zes windmolens van Windpark Kreekraksluis leveren genoeg stroom voor 3000 huishoudens.

Tweezijdige (bifaciale) zonnepanelen kunnen aan beide zijden licht ontvangen en omzetten in elektriciteit. Bifacial zonnepanelen maken beter gebruik van zowel diffuus licht van de hemel en wolken alsook van gereflecteerd licht van de ondergrond en directe omgeving. Dit geeft niet alleen een hogere opbrengst per paneel, maar ook meer vrijheidsgraden (afstand, hellingshoek) voor het ontwerp van een zonnepark.

Coöperatie Unisun Energy uit Rotterdam heeft in samenwerking met Maatschap Hopmans uit Woensdrecht het zonnepark ontwikkeld en gebouwd. Intussen is Unisun Energy alweer bezig met de voorbereidingen van de volgende projecten in Nederland, waaronder de bouw van een grootschalig zonnepark op Airport Rotterdam-The Hague. Daarnaast wordt er ook hard gewerkt aan projecten in Polen, Hongarije, Spanje en Malta die allemaal voor het tweede kwartaal van 2020 gerealiseerd moeten zijn.

