Op donderdag 27 september opent Waternet namens de WRK (Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland) een nieuw zonnepark in Nieuwegein.

Het gaat om het eerste deel van het zonnepark op het terrein van de WRK in Nieuwegein. Na de opening wordt het zonnepark met 14 duizend zonnepanelen in gebruik genomen. Het zonnepark zal een capaciteit van circa 8,6 MW hebben.

De WRK is opdrachtgever van het zonnepark. De maatschappij is een samenwerkingsverband van de drinkwaterbedrijven Waternet en PWN, samen met waterafnemers Tata Steel en Crown Van Gelder.

WRK pompt water uit het Lekkanaal en uit het IJsselmeer – na een eerste zuiveringsstap – naar de drinkwaterbedrijven Waternet en PWN. Zij gebruiken het water voor de bereiding van drinkwater. Tata Steel en Crown van Gelder gebruiken het water in hun industriële processen. De installatie is gebouwd in opdracht van WRK door ProfiNRG uit Utrecht.

Op het WRK-terrein wordt al sinds 1952 Lekwater gewonnen, voorgezuiverd en onder andere getransporteerd naar de Amsterdamse Waterleidingduinen. Het nieuwe zonnepark gaat in de eerste plaats energie leveren aan het lokale net. Tegelijkertijd wordt binnen het TKI Watertechnologieproject Power to X onderzocht of het mogelijk is om een deel van de geproduceerde zonnestroom om te zetten in andere energiedragers (de variabele X), zoals waterstof. In de toekomst kan waterstof een belangrijke energiedrager zijn die multifunctioneel kan worden ingezet voor bijvoorbeeld mobiliteit, industriële processen en re-elektrificatie.

De opening van het zonnepark bij WRK op industriegebied Plettenburg zal worden verricht door Kees van den Berge, sectordirecteur Waternet, en Marieke Schouten, wethouder Duurzaamheid voor de gemeente Nieuwegein.

Eerder dit jaar werd het Solarpark Galecop geopend door toenmalig wethouder Peter Snoeren van Nieuwegein. Dit park heeft 8.914 zonnepanelen. Die leveren samen genoeg stroom voor zevenhonderd huishoudens. Het zonnepark is onderdeel van de Routekaart Energieneutraal Nieuwegein 2040.

