Geschreven op 3-9-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Zonnepark Overbetuwe wil een enorm zonnepark aanleggen tussen de A15 en de Betuweroute tussen de knooppunten Valburg en Ressen.

Er komen circa 170.000 zonnepanelen die voldoende stroom opleveren voor 13.000 woningen, oftewel 70 procent van alle huishoudens in Overbetuwe.

Het toekomstige zonnepark telt circa 50 hectare en heeft een capaciteit van circa 50 MW. Dat komt overeen met het opwekken van energie voor 13.000 huishoudens.

Wanneer de aanleg start, is onbekend. De komende maanden worden de plannen verder uitgewerkt. Het zonnepark treedt, op zijn vroegst, in 2020-2021 in werking.

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Overbetuwe heeft met Zonnepark Overbetuwe namens Green Giraffe een intentieovereenkomst gesloten voor de ontwikkeling van het zonnepark.

Sunvest ontwikkelt Zonnepark Overbetuwe in de strook grond realiseren tussen de A15 en de Betuweroute, van knooppunt Valburg tot knooppunt Ressen. De projectlocatie is hieronder aangegeven. Het gekleurde gebied is het zoekgebied voor zonnevelden. Niet alle grond zal benut kunnen worden voor zonnevelden. Niet alle grondeigenaren doen mee en de terreinen van het Geldersch Landschap & Kasteelen die al beplant zijn met bomen, worden intact gelaten.