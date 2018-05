Geschreven op 13-5-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Eind dit jaar moet het klaar zijn: Zonnepark Oranjepoort in Emmen, het grootste zonnepark tot nu toe in Drenthe.

Zonnepark Oranjepoort aan de A37 tussen industrieterreinen Bargermeer-Zuid en Bedrijvenpark A37 in Emmen wordt zo’n 35 hectare (74 voetbalvelden) groot en bestaat uit 88.000 zonnepanelen.

Het zonnepark zal genoeg groene stroom opwekken voor zo’n 8.500 huishoudens.

De Vereniging Parkmanagement Bedrijventerreinen Emmen (VPB) nam het initiatief voor het zonnepark dat wordt ingepast in het landschap. GroenLeven gaat het zonnepark ontwikkelen. Het zonnepark wordt daarmee door en voor lokale partijen gerealiseerd. Zij verzorgen onder andere de grondwerkzaamheden, hekwerken, materialen, de totale bekabeling van het park, de aansluiting en de mankracht.

De initiatiefnemers van het zonnepark laten bewoners van Nieuw-Dordrecht en Oranjedorp meeprofiteren. Bijna 1500 panelen worden beschikbaar gesteld voor de energiecoöperatie Nieuw Oranjepoort. Dat is goed nieuws voor de bewoners. De 850 gezinnen in de dorpen kunnen daarmee voor zo’n 17 procent in hun energiebehoefte voorzien.

Dit project wordt vanuit de gemeente Emmen ondersteund door het Servicepunt Lokaal Opgewekt Emmen. Dit is een onderdeel van COBEN en wordt mogelijk gemaakt door het Interreg North Sea Region programma.

Samen met het bedrijfsleven en het onderwijs willen de partijen op het zonnepark een Solar Innovation and Experience Center realiseren. In dit onderzoekscentrum wordt samen gewerkt aan innovaties op het gebied van zonne-energie, waterstofproductie, thermietechnieken en het gebruik van biobased materialen.

Zie ook: Zonnepark De Lange Runde in Emmen Met 118.200 Zonnepanelen by Statkraft – Zonnepark Hee op Terschelling met 1.512 Zonnepanelen by GroenLeven – Ruim 800.000 Zonnepanelen op Daken Leden-Melkveebedrijven FrieslandCampina by GroenLeven – Drijvend Zonnepark op Zandwinplas van Roelofs Zandwinning in Tynaarlo by GroenLeven – Zonnepark de ‘Griene Greide’ in Garyp met 27.000 Zonnepanelen by GroenLeven – Jumpstart De Groenste Energiecentrale: 130 Miljoen Euro Subsidie voor Monomestvergisters – Zonnepark Torenweg in Middelburg met 55.000 Zonnepanelen by GroenLeven – Zonnedak Home Center Wolvega met 15.000 Zonnepanelen by GroenLeven – AgrifirmZon: Zonnepanelen Op Dak 17.000 Veehouders en Telers Van Agrifirm by GroenLeven