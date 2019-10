TPSolar is gestart met de bouw van een zonnepark op de voormalige stortplaats Armhoede. Met bijna 23.000 zonnepanelen wordt dit het eerste grootschalige zonnepark in Lochem.

Het zonnepark 0p de voormalige stortplaats Armhoede wekt straks evenveel elektriciteit op als bijna 2.500 huishoudens gemiddeld in een jaar verbruiken. De bouwwerkzaamheden zullen naar schatting 3 maanden in beslag nemen en zijn begin september begonnen.

Voor Attero, eigenaar van de stortplaats Armhoede, is het project het eerste zonnepark op een voormalige stortplaats. Volgens het bedrijf dat de nazorg in handen heeft is het bouwen van een zonnepark op een gesloten stortplaats een complex proces. Er moet aan strenge eisen voldaan worden omdat de technische voorzieningen van de stortplaats, vanwege de eeuwigdurende nazorg, intact moeten blijven. Attero schrijft dat om die reden een lange voorbereidingstijd noodzakelijk was.

Provincie Gelderland verleende in 2017 vergunning voor het project. Tegen de vergunning waren twee bezwaarschriften ingediend. Een daarvan namens twee in de buurt gevestigde agrarische bedrijven. Het tweede bezwaarschrift is ingediend door een lokale belangengroep, namens een eveneens lokale belangenvereniging. Het protest tegen het zonnepark haalde echter niets uit. In 2018 werd subsidie verkregen via de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+).

Zonnepark Armhoede is voor TPSolar het tweede zonnepark op een gesloten vuilstort. Eerder bouwde zij al Zonnepark Transberg in Dordrecht. Een derde stortplaatsproject, in Noord-Brabant, is in de vergunningprocedure. TPSolar heeft in Lochem ook nog andere projecten in voorbereiding, waaronder Zonnepark Berkelweide.

