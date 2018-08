Geschreven op 22-8-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Het Rijksvastgoedbedrijf biedt een ontwikkellocatie voor een zonnepark bij Etten-Leur via een tender aan de markt aan.

Het zonnepark A58 komt tussen hectometerpaal 76.3 en 80.1 te Etten-Leur.

De start van de openbare inschrijving is eind augustus 2018. De tender is een openbare en transparante procedure waarbij iedereen, die voldoet aan de in het biedboek gestelde eisen en verplichtingen, een gelijke kans heeft tot het aangaan van de overeenkomst.

Het Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat en gemeente Etten-Leur hebben de ambitie om de aarden geluidswal aan de noordzijde van de A58 tussen oprit 18 en afrit 19 beschikbaar te stellen voor de opwekking van duurzame energie via zonnepanelen. Het gaat hierbij om de bestaande noordelijke aarden, hellende, geluidswal. Het gaat in dit geval om de uitgifte van een opstalrecht voor 20 jaar.

De gemeente Etten-Leur is voornemens om met de geselecteerde ontwikkelaar een anterieure overeenkomst aan te gaan waarmee invulling wordt gegeven aan participatie en andere sociale randvoorwaarden.

