Op zes hectare landbouwgrond, ingeklemd tussen A4, Stierenweg en Halsterseweg in Lepelstraat pal tegenover landgoed De Dassenberg in Steenbergen komt een zonnepark met 15.000 zonnepanelen.

Dat is althans het plan van de initiatiefnemers landbouwer Eugene van den Eijnden en Henry Deckers, beheerder en mede-eigenaar van landgoed De Dassenberg. Ze hebben hun plan inmiddels gepresenteerd aan de gemeente Bergen op Zoom.

,,We hebben een officiele aanvraag ingediend”, zeggen beide initiatiefnemers. Als de plannen voor de zonneweide doorgaan is dit het eerste project van deze omvang binnen de Bergse gemeentegrenzen.

,,We zijn er intussen een jaar mee bezig”, aldus Deckers en Van den Eijnden. Deckers heeft 3,5 hectare van het perceel, Van den Eijnden 2,5. Gekocht van het Rijksvastgoedbedrijf. Rijkswaterstaat verwierf de grond voor de A4. Er stonden kassen. Wat niet nodig was voor de snelweg ging terug de verkoop in.

,,Op De Dassenberg zijn we via zonnepanelen nu al zelfvoorzienend in onze elektriciteit”, vertelt Deckers, zesde generatie op dit landgoed. Duurzaamheid staat hoog in het vaandel. Zo ontstond het idee voor het zonnepark. ,,We willen de panelen op een meter hoogte zetten. Zodat er nog schapen onder kunnen lopen.”, legt Van den Eijnden uit. ,,Zo blijft het landbouwgrond.” Op de zes hectare rust nu de bestemming glastuinbouw vanwege de kassen die er eerst stonden.

Vanwege het feit dat er vroeger kassen stonden ligt er op de hoek van Halsterseweg en Stierenweg al een elektriciteitskabel. Daarmee kan het toekomstige zonnepark op het elektriciteitsnet worden aangesloten.