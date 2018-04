Geschreven op 5-4-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Het is zover. De bouw van zonnepark Marum is gestart. Over een maand of drie is het zonnepark met 28.500 zonnepanelen, die gezamenlijk bijna 8 MWp vermogen op moeten leveren, gereed.

Zonnepark Marum-Alberdaheerd kan hiermee ongeveer 33% van de inwoners van de gemeente Marum van duurzame energie voorzien.

Het zonnepark wordt gerealiseerd ten zuiden van het plan Marum-Alberdaheerd in de gemeente Marum.

Omwonenden en inwoners van de gemeente Marum wordt de mogelijkheid geboden om deel te nemen/te participeren in Zonnepark Marum-Alberdaheerd.

