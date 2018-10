Geschreven op 2-10-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Naga Solar in Limburg is gestart met het plaatsen van 10.573 zonnepanelen op een voormalige stortplaats van DSM op het Chemelot-terrein in Geleen. Zonnepark Louisegroeve is 5,7 hectare groot.

Het park is een initiatief van NaGa Solar, DSM en Chemelot. NaGa Solar verzorgt de investering in het zonnepark en de infrastructuur, de bouw en het beheer van het park. DSM stelt de grond beschikbaar en daarnaast zijn de zonnepanelen uitgerust met de laatste technologische innovaties van DSM.

Chemelot coördineert de verdere uitrol en draagt zorg voor het snel en efficiënt verlopen van de bouw op het industrieterrein. Het zonnepark zal naar verwachting eind november 2018 de eerste stroom leveren aan het elektriciteitsnet.

De 10.573 zonnepanelen wekken straks gezamenlijk jaarlijks 3200 megawattuur zonnestroom op die wordt teruggeleverd aan het openbare elektriciteitsnet en daarmee circa 1000 huishoudens van duurzame elektriciteit gaat voorzien. De zonnepanelen zijn uitgerust met door DSM Advanced Solar ontwikkelde technologieën op het gebied van coatings en backsheets die het rendement van de modules verhogen. De modules die gebruikt zijn voor de Louisegroeve zijn afkomstig van Tata Power Solar, een Indiase partij die in nauwe samenwerking de innovaties van DSM heeft toegepast. De komende jaren wordt deze installatie gebruikt als proefinstallatie waarbij DSM de resultaten van toegepaste technische innovaties nauwkeurig volgt.

NaGa bevestigt de modules op een speciaal daarvoor ontwikkeld ballastsysteem zodat de ondergrond van het zonnepark, de voormalige stortplaats, ongewijzigd en afgesloten blijft.

