Geschreven op 3-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Op 21 juni 2018, de eerste dag van de astronomische zomer, werd op de hoek van bedrijventerrein Laarberg in Oost Gelre Zonnepark Laarberg feestelijk geopend. Het is het eerste eigen zonnepark van Greenspread.

Met Zonnepark Laarberg laat Greenspread zien dat de opwek van duurzame energie hand in hand kan gaan met behoud en zelfs stimulering van biodiversiteit.

Tijmen van Straten, projectontwikkelaar van Greenspread: “Het bijzondere aan dit project is dat een retentiegebied wordt gebruikt dat het water van het naburige bedrijventerrein Laarberg opvangt. Dit is ook de reden dat de panelen hoog op palen staan. Daarnaast is het meervoudige ruimte gebruik en de landschappelijke inpassing uniek, er is onder meer sprake van handhaving en uitbreiding van de houtwallen, en beplanting van fruitbomen en begrazing door schapen. Hierdoor ontstaat een ideaal leef- en voedselgebied voor verschillende vogel- en vleermuissoorten, zoals de huismus en dwergvleermuis. Daarnaast is het zonnepark ook geschikt als foerageergebied voor de steenuil. Ook hebben we al een kievit gezien.”

Het zonnepark is mede gefinancierd met lokaal geld. Door middel van crowdfunding is via stichting Greencrowd een kwart miljoen opgehaald onder 115 crowdfunders. Zij zullen meeprofiteren van de financiële opbrengsten van het zonnepark.

Het zonnepark heeft 6.664 zonnepanelen met een totaal vermogen van 2,23 MWp vermogen en produceert 2.175.000 kWh per jaar. Dit staat gelijk aan de jaarlijkse behoefte van 750 huishoudens en 1.000 ton CO2-uitstootreductie per jaar.

Greenspread pacht de grond van Gebiedsonderneming Laarberg voor een periode van 25 jaar. Bedrijvenpark Laarberg is een regionaal bedrijvenpark dat ruimte biedt aan grotere bedrijven in de Oost-Achterhoek. Duurzaamheid is een van de speerpunten van Laarberg. Het zonnepark is in opdracht van Greenspread gebouwd door Ikaros Solar. De bouw heeft ongeveer 2 maanden in beslag genomen.