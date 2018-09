Geschreven op 24-9-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Aan de rand van het dorp Heeten is het zonnepark duidelijk zichtbaar. De 3,5 hectare grond levert via 7.750 zonnepanelen stroom voor ongeveer 600 huishoudens.

Het koste de initiatiefnemers vijf jaar aan voorbereiding en nu is het zonnepark dan eindelijk officieel geopend.

Het park telt 7.750 zonnepanelen waarmee ongeveer de helft van het dorp van duurzame elektriciteit kunnen worden voorzien.

Het zonnepark is een initiatief van energiecoöperatie Endona. Edona is 100 procent eigenaar van het park, waardoor ze volledige zeggenschap over de winsten heeft. Die gebruikt Endona voor maatschappelijke projecten in en rondom Heeten.

Het park is ontwikkeld samen met diverse partners uit het programma Nieuwe Energie. De provincie heeft Endona ondersteund vanuit de Initiatievenmakelaars, de subsidie Lokale Initiatieven en met een lening uit het Energiefonds Overijssel.