Zonnepark Hee is de eerste Terschellinger energiebron van Terschelling Energie.

De 1.512 zonnepanelen gaan ongeveer 400.000 kWh stroom leveren voor zo’n 120 huishoudens op Terschelling.

De lancering van Zonnepark Hee, het eerste zonnepark van Terschelling, vindt plaats op Bevrijdingsdag, 5 mei 2018.

Zonnepark Hee bestaat uit 1.512 zonnepanelen op het erf van Cor Langerak op Hee. Ze zijn door GroenLeven gelegd op de daken van een aantal loodsen en op het weiland achter de loodsen van de eigenaar.

De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de realisatie van het park. Al in 2015 startten de eerste gesprekken over een zonnepark op die plek. Eind vorig jaar nodigde Terschelling Energie haar leden uit om een zonnepaneel bij te dragen aan het park middels een obligatielening. In een recordtijd werd zo een belangrijk deel van de financiering gerealiseerd.

