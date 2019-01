Geschreven op 3-1-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

In de polder Roxenisse bij Melissant zijn inmiddels 36.000 zonnepanelen van DMEGC gemonteerd op een oppervlakte van circa 12 hectare.

Medio december 2018 is de in bedrijfstelling op het net van netbeheerder Stedin uitgevoerd.

In de Adriaanpolder tussen Ooltgensplaat en het Hellegatsplein in de A29 zijn inmiddels 132.000 zonnepanelen van DMEGC gemonteerd op een oppervlakte van 37 hectare.

Medio december 2018 is de in bedrijfstelling op het net van netbeheerder Stedin uitgevoerd.

De twee zonneparken moeten uiteindelijk ongeveer 15 duizend huishoudens van stroom gaan voorzien.

Behalve het bestaande zonnepark met 2900 zonnepanelen bij De Klepperstee in Ouddorp, worden er op Goeree-Overflakkee nog drie grote zonneparken gerealiseerd, namelijk bij de Van Pallandtpolder in Middelharnis, de Adriaanpolder in Ooltgensplaat (onderste foto) en de Roxenissepolder in Melissant (bovenste foto).

De vier zonneparken zullen bestaan uit 102,9 hectare grond met in totaal 305.900 zonnepanelen.

